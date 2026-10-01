Fransa’da öğrenciler ayakta: Lise protestoları üniversitelere yayıldı

Fransa’da yaklaşık bir haftadır devam eden lise protestoları üniversitelere de yayıldı.

Öğrenci Birliği’nin (Union Étudiante) açıklamasına göre Paris, Strasbourg, Marsilya, Lyon, Reims, Poitiers ve Nanterre’nin de aralarında bulunduğu kentlerde yaklaşık 30 üniversite kampüsünde blokaj eylemleri düzenlendi.

Lise öğrencilerinin öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar, yetersiz okul altyapısı ve eğitim koşullarına yönelik taleplerle başlattığı eylemler çarşamba günü itibarıyla ülke genelinde 356 liseye yayılmıştı.

Perşembe sabahı birçok üniversite kampüsünde girişler öğrenciler tarafından bloke edildi. Üniversitelerdeki eylemlerle birlikte lise protestolarının kapsamı daha da genişledi.

Öğrencilerin talepleri arasında sınıf mevcutlarının azaltılması, öğretmen açığının giderilmesi, okul binalarının yenilenmesi ve eğitim için daha fazla kaynak ayrılması bulunuyor.

Son sıcak hava dalgalarında bazı okullardaki aşırı sıcak sınıflar da öğrencilerin tepkisini artıran başlıklar arasında yer aldı.

STRASBOURG’DA TRAFİK VE TRAMVAY HATTI BLOKE EDİLDİ

Strasbourg’da yüzlerce öğrenci Couffignal Lisesi önünde toplanarak yolları ve tramvay hattını kapattı.

Bazı çöp konteynerleri ateşe verilirken, Paris’in kuzeyindeki Saint-Denis’de öğrenciler ile güvenlik güçleri arasında gerilim yaşandı. Bölgede havai fişek türü patlayıcılar kullanılırken polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Nantes kentindeki Nelson Mandela Lisesi’nde ise okul önünde yakılan çöp konteynerlerinden yayılan alevlerin binaya yayılması sonucu yangın çıktı.

Yetkililer okul binasının tahliye edildiğini, yangının kontrol altına alındığını ve olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

Marsilya’da ise protestoların daha ciddi şiddet olaylarına dönüştüğü bildirildi. Reuters’a göre bir okul müdürü saldırıya uğradı, başka bir okulda ise yangına müdahale eden itfaiye aracına saldırıldı.

625 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, çarşamba günü gerçekleştirilen lise blokajlarında 625 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bir önceki gün de 440’tan fazla kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, gözaltına alınanların önemli bölümünün reşit olmayan öğrenciler olduğu belirtildi.

Protestolar sırasında 83 polis ve jandarmanın yaralandığı açıklandı. Eğitim Bakanı Edouard Geffray ise eylemlerin başlangıcından bu yana 119 öğrenci ve okul çalışanının yaralandığını bildirdi.

Fransa Ulusal Polis Genel Müfettişliği (IGPN), protestolar sırasında öğrencilerin yaralandığı üç olay hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmaların Sevran, Saint-Ouen-l’Aumône ve Tours kentlerindeki olayları kapsadığı belirtildi.

Tours’da bir gencin başından yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, savcılığın yaralanmanın polisin kullandığı öldürücü olmayan LBD tipi silahtan çıkan mermiyle uyumlu olduğunu açıkladığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Nuñez ise güvenlik güçlerinin müdahalelerinin “ölçülü” olduğunu savundu.

HÜKÜMETTEN “DANIŞMA PLATFORMU” ADIMI

Eğitim Bakanlığı, lise öğrencilerinin taleplerini ve şikayetlerini iletebilecekleri ülke çapında bir danışma platformu oluşturulacağını açıkladı.

Toplanan önerilerin ulusal çapta değerlendirilmesi ve hükümetin taleplere “yapılandırılmış yanıtlar” vermesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise gençlerin iklim krizi, teknolojik dönüşüm ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle yaşadığı kaygıları anladığını söyledi ancak bu endişelerin şiddeti haklı göstermeyeceğini belirtti.

SENDİKALARDAN EYLEMLERİ BÜYÜTME ÇAĞRISI

Fransa’nın büyük öğrenci örgütlerinden USL, protestoların “ikinci aşamaya” geçmesi çağrısında bulundu.

Örgüt, sendikaları, dernekleri ve siyasi oluşumları öğrenci eylemlerine destek vermeye çağırırken, okullar ve üniversiteler için “kitlesel kaynak aktarımı” talep etti.

UNEF de öğrencilere ülke genelinde sokağa çıkma çağrısı yaptı. Örgüt, üniversite kontenjanlarında azaltmaya gidildiğini ve konut yardımlarının dondurulduğunu savunarak hükümet politikalarına tepki gösterdi.