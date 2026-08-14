Fransa’da Pokémon kartı soygunu: 80 bin euroluk koleksiyon çalındı

Fransa’nın orta doğusundaki Bourgoin-Jallieu kentinde koleksiyon kartları üzerine faaliyet gösteren bir mağaza hırsızların hedefi oldu.

Polisin verdiği bilgiye göre olay, çarşambayı perşembeye bağlayan gece yerel saatle 04.00 sıralarında meydana geldi. Yüzleri maskeli dört kişi, Smogtrade adlı mağazanın ana girişini zorlayarak içeri girdi.

AFP’ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen mağaza yöneticisi, şüphelilerin alarmın devreye girmesinin ardından otomobille kaçtığını söyledi.

Hırsızların kaçmadan önce “yüzlerce” koleksiyon kartını çaldığı, bunların neredeyse tamamının Japon Pokémon serisine ait olduğu belirtildi.

Mağaza yönetimi, çalınan kartların toplam değerinin yaklaşık 80 bin euro olduğunu açıkladı.

KOLEKSİYON KARTLARI HIRSIZLARIN HEDEFİNDE

Son yıllarda koleksiyoncular arasında büyük ilgi gören Pokémon kartlarının bazıları oldukça yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Bu nedenle kartlar, Fransa başta olmak üzere birçok ülkede hırsızlık olaylarının da hedefi haline geliyor.

Şubat 2024’te Fransa’nın Rennes kentinde on binlerce Pokémon kartını çalan üç kişi hapis cezasına çarptırılmıştı. Çalınan kartların değerinin yaklaşık 100 bin euro olduğu açıklanmıştı.

Benzer bir olay ocak ayında İngiltere’de yaşandı. Koleksiyon ürünleri satan bir mağazadan yaklaşık 100 bin dolar değerinde Pokémon kartı çalındı.

Bir ay sonra ise serinin ünlü sarı karakteri Pikachu’ya ait nadir bir kart, açık artırmada 16,5 milyon dolara satılarak rekor kırdı.