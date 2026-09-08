Fransa’da Renoir Müzesi soyuldu: 9 milyon euroluk eserler çalındı

Fransa’nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer kentinde bulunan Renoir Müzesi, sabaha karşı düzenlenen hırsızlıkla gündeme geldi.

Müzeye giren iki kişi, toplam değeri yaklaşık 9 milyon euro olan dört sanat eserini çalarak kaçtı.

Cagnes-sur-Mer Belediye Başkanı Brian Mason’ın açıklamasına göre müzenin alarm sistemi saat 05.48’de devreye girdi.

Belediye polis ekipleri yalnızca beş dakika sonra, saat 05.53’te olay yerine ulaştı.

Şüphelilerin belediyeye ait güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirtildi.

ÇALINAN ESERLERDEN BİRİ BULUNDU

İki şüpheli, polis ekipleri gelmeden önce olay yerinden kaçtı.

Kaçış sırasında çalınan dört eserden birini geride bırakan şüphelilerin bıraktığı eser, güvenlik güçleri tarafından bulundu.

Bölgede hem belediye polisi hem de ulusal polis ekiplerinin çalışma yürüttüğü, zanlıların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmaları için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Mason, müzeye yönelik hırsızlığı kentin tarihi ve kültürel mirasının bir parçasına yönelik “saldırı” olarak nitelendirdi.

Mason, kentteki müzelerde güvenlik önlemlerinin artırılması ve sanat eserlerinin daha güçlü biçimde korunması gerektiğini vurguladı.

RENOIR’IN YAŞADIĞI BÖLGEDE BULUNUYOR

Müze, Fransız empresyonist ressam Pierre-Auguste Renoir’a adanmış durumda.

Renoir, yaşamının bir dönemini Cagnes-sur-Mer’de geçirmiş ve burada çalışmalarını sürdürmüştü.