Fransa’da seçim yarışı yeniden şekillendi: Le Pen açık ara önde, Mélenchon ikinci tura yaklaşıyor

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron döneminin sona yaklaşmasıyla birlikte 2027 Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesindeki siyasi dengeler yeniden şekilleniyor.

Toluna Harris Interactive tarafından 8-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) önde gelen ismi Marine Le Pen, incelenen farklı seçim senaryolarında ilk turda yüzde 33 ile yüzde 36 arasında oy alıyor.

Anket, radikal solcu Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) lideri Jean-Luc Mélenchon'un da ikinci tur yarışında güçlü bir konuma yükseldiğini gösterdi.

Araştırmada incelenen beş senaryonun en az üçünde Mélenchon'un ikinci tura kalacağı öngörüldü. Bir başka senaryoda ise Mélenchon ikinci sırayı başka bir adayla paylaşıyor.

Ancak olası Le Pen-Mélenchon ikinci turunda Le Pen'in rakibine karşı belirgin bir üstünlük sağladığı görülüyor.

Le Pen'in ilk turdaki oy oranının aday kombinasyonlarına göre yüzde 33 ile yüzde 36 arasında değişmesi, aşırı sağın Fransa siyasetindeki güçlü konumunu koruduğuna işaret ediyor.

MERKEZ SAĞDAN YALNIZCA PHILIPPE ÖNE ÇIKABİLİYOR

Macron'un eski başbakanlarından Édouard Philippe ise merkez sağda Mélenchon'a karşı rekabet edebilen tek isim olarak öne çıktı.

Philippe, incelenen senaryolardan birinde Mélenchon'un önüne geçerken, bir diğerinde onunla ikinci sırayı paylaştı.

Diğer merkez sağ adayların ise araştırmadaki tüm senaryolarda Mélenchon'un gerisinde kaldığı görüldü.

Macron'un ikinci ve son cumhurbaşkanlığı döneminin sona yaklaşması, Fransa siyasetinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Anket sonuçları, Macron döneminde güçlenen merkez siyasetin ciddi biçimde zayıfladığına, seçmen desteğinin ise siyasi yelpazenin daha keskin uçlarına yöneldiğine işaret ediyor.

Fransa ekonomisindeki sorunların ve siyasi merkezdeki parçalanmanın da hem Le Pen'in Ulusal Birlik'ine hem de Mélenchon'un Boyun Eğmeyen Fransa hareketine alan açtığı değerlendiriliyor.

MÉLENCHON DÖRDÜNCÜ KEZ ŞANSINI ARIYOR

Jean-Luc Mélenchon daha önce 2012, 2017 ve 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş ancak hiçbirinde ikinci tura kalmayı başaramamıştı.

Son anket sonuçlarının gerçekleşmesi halinde Mélenchon, siyasi kariyerinde ilk kez cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna çıkabilir.

Marine Le Pen de daha önce üç kez cumhurbaşkanı adayı oldu.

Le Pen, 2017 ve 2022 seçimlerinde ikinci tura yükselmiş ancak her iki seçimde de Emmanuel Macron'a karşı kaybetmişti.

Son kamuoyu araştırması ise Macron'un yeniden aday olamayacağı 2027 seçimi öncesinde Le Pen'in yarışın açık ara favorisi konumunda olduğunu ve Fransa'daki siyasi kutuplaşmanın giderek keskinleştiğini gösteriyor.