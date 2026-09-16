Fransa’dan Putin hakkında seçimlere müdahale iddiası

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, konuk olduğu France 2 kanalında, son günlerde Ukrayna-Polonya sınırında, Danimarka'da ve Litvanya'da yaşanan ve sorumluluğu Rusya'ya atfedilen olayları değerlendirdi.

"Rusya ile savaşta değiliz" diyen Barrot, bu "sorumsuz" eylemlerin Avrupa ülkelerinin egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.

Barrot, "Gelecek aylarda göreceksiniz, Avrupa Birliği vatandaşlarının yarısı gelecek yıl sandığa gidecekken, Vladimir Putin öyle ya da böyle Avrupalıların ve Fransızların tercihlerini etkilemeye çalışacak" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Ukrayna'ya sarsılmaz desteği nedeniyle son 5 yıldır Putin'in öncelikli hedeflerinden biri olduğunu savunan Barrot, "Rusya'nın yoğunlaşan agresif tutumuna karşı korunmak için gerekli tedbirleri aldıklarını" söyledi.

Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turu 18 Nisan, ikinci turu ise 2 Mayıs 2027'de yapılacak.

Rusya'ya ait insansız hava aracının (İHA) 13 Eylül'de Ukrayna-Polonya sınırına yakın bölgede, bir treni vurduğu bildirilmişti.

Danimarka Savunma Bakanlığı, ülkenin hava kuvvetlerine ait askeri helikoptere uluslararası sularda Rus fırkateyninden işaret fişeği atıldığını açıklamıştı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, ülkenin hava sahasına giren İHA'nın NATO savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu.