Fransa hükümetinde uyuşturucu testi: Bazı çalışanlar işten çıkarıldı

Başbakan Lecornu, Fransız Paris Match dergisine verdiği röportajda, hassas bilgilere erişimi olanlar dahil hükümet çalışanlarına yeni tarama programı uygulandığını belirtti.

Haziranda getirilen yeni tarama sistemi kapsamında uyuşturucu testleri pozitif çıkan çalışanların işten çıkarıldığını bildiren Lecornu, bunu güvenlik gerekçesiyle yaptığını söyledi.

Lecornu, teste tabi tutulan üst düzey yetkililer ve hükümet görevlilerinin çoğunun hassas verilere erişim izni olduğunun altını çizdi.

Bu uygulamanın hükümetin uyuşturucuyla mücadele kampanyasında güvenilirliğini artırmaya yönelik de olduğunu vurgulayan Lecornu, uyuşturucu ticaretinin gerekli önlemler alınmazsa gelecek yıllarda Fransa'nın en büyük sorunlarından biri olacağı değerlendirmesinde bulundu.