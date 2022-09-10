Fransa ve GKRY anlaştı: Olası bir kriz durumunda Fransızların tahliyesi sağlanacak

10 Eylül 2022 Cumartesi, 10:16

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis'in Paris'te bir anlaşma imzaladığı aktarıldı.

Söz konusu anlaşmanın, Orta Doğu'da herhangi bir kriz sırasında Fransız vatandaşlarının tahliyesini kolaylaştırmaya yönelik olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu (anlaşma) muhteşem ikili iş birliğimizin pekiştirilmesi için yeni bir etap" ifadesine yer verildi.