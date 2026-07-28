Fransa ve İspanya orman yangınlarıyla karşı karşıya: 'İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük kriz'

Fransa’nın güneybatısında etkili olan büyük orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangınla mücadele için kurulan koordinasyon merkezini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sahadaki ekiplerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Yetkililer, geçen haftadan bu yana devam eden yangının zaman zaman kendi kendini besleyen bir “ateş fırtınasına” dönüştüğünü ve öngörülemez biçimde yön değiştirdiğini aktardı.

Macron, bölgede yaşananları “tamamen benzeri görülmemiş bir yangın” olarak nitelendirerek, Fransa’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük yangın krizinin yaşandığını söyledi.

Yangının pazartesi günü ilerleyişinin durdurulmasını sağlayan ekiplere teşekkür eden Macron, ormanlık alanlarda közlenmenin devam ettiğini ve tehlikenin henüz ortadan kalkmadığını vurguladı.

Macron, “Önümüzdeki haftalar zor olacak. Güçlü durmalıyız” ifadelerini kullandı.

YENİ SICAK HAVA DALGASI ENDİŞESİ

Binlerce itfaiyecinin görev yaptığı bölgede, söndürme uçakları ve helikopterlerle havadan müdahale sürüyor. Ekipler, sıcaklıkların yeniden yükselmesinden önce alevleri kontrol altına almak için zamanla yarışıyor.

Fransa Meteoroloji Servisi, ülkenin güneybatısında salı gününden itibaren sıcaklıkların 35 dereceyi aşmasının beklendiğini açıkladı. Art arda yaşanan sıcak hava dalgaları nedeniyle ormanların ve çalılıkların tamamen kuruması, yangının yeniden güçlenebileceği endişesini artırdı.

Fransa’nın güneybatısında etkili olan iki büyük yangın nedeniyle yaklaşık 250 bin kişi tahliye edildi. Macron, yerlerinden edilen yurttaşların yaşananlardan derin biçimde etkilendiğini, bazı kişilerin ise sahip oldukları her şeyi kaybettiğini söyledi.

Pazartesi günü yeni bir tahliye kararı alınmadı. Ancak ağustos ayındaki yoğun turizm sezonu öncesinde Bordeaux’nun da içinde bulunduğu Gironde bölgesine seyahatlerin sınırlandırılması için önlemler artırıldı.

Yetkililer, çocuklar ve engelliler için düzenlenen tatil kamplarını yasaklarken, hükümet üyeleri yurttaşlara Atlantik kıyıları, üzüm bağları ve geniş ormanlarıyla bilinen bölgeye seyahat etmeme çağrısı yaptı.

ALEVLER BORDEAUX’YA 15 KİLOMETRE YAKLAŞTI

Yangının Bordeaux kentinin dış mahallelerine yaklaşık 15 kilometre kadar yaklaştığı bildirildi. Ekipler, alevlerin ilerlemesini engellemek amacıyla iş makineleriyle orman ve çalılık alanlarda boş şeritler oluşturdu.

Bölgedeki çiftçiler de tankerlerle su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Gironde İtfaiye Şefi, yangının daha önce karşılaşılanlardan çok daha şiddetli ve değişken olduğunu belirtti. Yangının oluşturduğu elektrik fırtınalarının yeni alevlenmelere neden olduğu aktarıldı.

Macron, itfaiyecilere hitaben, “Son 24 saat, çalışmalarınız sayesinde iyi geçti. Ancak yarın muhtemelen bugünden daha zor olacak” dedi.

İSPANYA’DA DA YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINAMIYOR

Fransa’nın yanı sıra İspanya da büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yaklaşık 12 ülke, iki ülkeye uçak, helikopter, itfaiyeci ve ekipman desteği sağladı.

Fransa ve İspanya’daki yangınlar nedeniyle toplamda 330 binden fazla kişi evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

İspanya’da Madrid çevresi ve Valensiya bölgesinde kontrolden çıkan yangınlar nedeniyle 79 bin kişi tahliye edilirken, 30 bin kişiye de evlerinden çıkmamaları talimatı verildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, yaşananların birbirinden bağımsız olaylar olmadığını belirterek, “Bu, orman yangınlarını daha şiddetli ve sıcak hava dalgalarını daha sık hale getiren iklim krizinin sonucudur” dedi.

İSPANYA TARİHİNİN EN BÜYÜK YANGINI

Madrid’in batısındaki Ávila bölgesinde devam eden yangının, İspanya tarihindeki en büyük orman yangını olduğu açıklandı. Engebeli ve kırsal alanda ilerleyen alevlerin 500 kilometrekarelik alanı küle çevirdiği bildirildi.

Bu alanın Barselona’nın yaklaşık beş katı büyüklüğünde olduğu belirtildi.

İspanya’da yılın başından bu yana çıkan yangınlarda toplam 1530 kilometrekarelik alan yandı. Bu miktarın, 2025’in ilk yarısında yanan alanın altı katına ulaştığı kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, ülkede yılın dördüncü sıcak hava dalgasının beklendiğini ve sıcaklıkların 40 dereceyi aşabileceğini açıkladı.

İTALYA’DA 300 TURİST TAHLİYE EDİLDİ

İtalya’nın güneyindeki Puglia bölgesinde de kuvvetli rüzgârın etkisiyle orman yangını çıktı. Peschici yakınlarında başlayan yangın, çam ormanları ve çalılık alanlara yayıldı.

Yaklaşık 300 turist, plajlardan ve kamp alanlarından tahliye edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, turistleri deniz yoluyla Vieste kentine götürürken bölgede geçici barınma merkezleri açıldı.

Üç yangın söndürme uçağı ile karadan müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yangın, aynı kıyı bölgesinde 2007 yılında yaşanan büyük felaketi yeniden gündeme getirdi.