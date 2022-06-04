Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı
Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin eski lideri Marine Le Pen, Saint-Amand-les-Eaux kentinde yumurtalı saldırının hedefi oldu.
Yerel basında yer alan habere göre, Nord vilayetinin 20'nci seçim bölgesinden RN Milletvekili adayı olan Guillaume Florquin'naya destek için dün Saint-Amand-les-Eaux kentini ziyaret eden Le Pen'e, etrafında korumaların olduğu sırada yumurta fırlatıldı.
Le Pen'in basın servisi, yumurtanın Le Pen'i ıskalayarak korumasının eline çarptığını aktardı.
Olay yerinde bulunan bir esnaf, Le Pen'e yüksek sesle hakaretler edildiğini duyduğunu belirtti.
Olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, nereden geldiği bilinmeyen yumurtadan korunmak için Le Pen'in kafasını eğerek yüzünü saklaması yer alıyor.
Le Pen, saldırının ardından kentteki ziyaretine devam etti.
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