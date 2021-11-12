Fransa'da Elysee Sarayı'nda tecavüz iddiasına soruşturma açıldı
Fransa'da Elysee Sarayı'nda görevli bir kadın askerin, bir asker tarafından tecavüze uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.
Fransız basınındaki haberlere göre bir kadın asker, Elysee Sarayı'nda bir erkek asker tarafından tecavüze maruz kaldığı gerekçesiyle 1 Temmuz'da Paris'in 8. bölgesindeki karakola suç duyurusunda bulundu.
Tecavüze uğradığını öne süren asker suç duyurusunda, bunun sarayın bir odasında yaşandığını söyledi.
12 TEMMUZ'DA SORUTURMA AÇILDI
Söz konusu odada gizli belge ve dosyaların bulunması nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı ve bunun üzerine 12 Temmuz'da soruşturma açıldı.
Soruşturmayı yürüten hakim, tecavüzle suçlanan askeri tanık statüsüne aldı.
SARAY YORUMDA BULUNMADI
Elysee Sarayı'ndan kamu yayıncısı France Info'ya yapılan açıklamada, devam eden soruşturmalar hakkında hiçbir zaman yorum yapılmadığı belirtildi.
Bu olayın yargıya ve yetkililere bildirilmesinin ardından gerekli önlemlerin alındığı, cinsel istismar mağduru askerin dinlendiği ve ona destek verildiği aktarılan açıklamada, bu askerin ayrıca saraydan ayrı başka bir göreve atandığı kaydedildi.
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