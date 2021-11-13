Fransa'da Elysee Sarayı'ndaki tecavüz iddiasına soruşturma açıldı

13 Kasım 2021 Cumartesi, 13:29

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Fransa'da savcılık makamı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın resmi konutu olan Elysee Sarayı'nda bir kadın askerin tecavüz edildiğine ilişkin iddialara soruşturma açtı.

Elysee Sarayı'nda temmuz ayında gerçekleşen bir resepsiyon sonrası bir kadın askerin tecavüze uğradığını dile getirdiği aktarıldı.

Kadın askerin suçladığı kişi beraber çalıştığı bir asker. Suçlanan askerin ifadesinin alındığı ancak henüz resmi bir suçlama olmadığı aktarıldı.

İddiaları ilk olarak cuma günü Libération gazetesi kaleme aldı.

Gazete, iki askerin de sarayda üst düzey güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ve birbirini tanıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ayrılan bir görevli için düzenlenen etkinliğin başına katılmıştı.

AFP haber ajansına konuşan bir saray yetkilisi, durumdan haber alınır alınmaz mağdur kişinin korunması için önlemlerin devreye sokulduğunu söyledi.

İki tarafın da sarayda başka görevlere verildiği aktarıldı.

BBC'nin Paris muhabiri Hugh Schofield, kadın askerin 1 Temmuz'da gerçekleşen etkinliğin ertesi günü polise giderek durumu ihbar ettiğini ve bu ihbarın hemen ardından resmi soruşturmanın açıldığını belirtti.