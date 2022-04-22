Fransa'da, eski Nissan CEO'su Ghosn için tutuklama emri çıkarıldı

22 Nisan 2022 Cuma, 13:46

Fransa'daki Nanterre savcılığı, eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı.

Ghosn hakkındaki tutuklama emrinin, Umman'da milyarder Suhail Bahwan'a ait bir araç dağıtım şirketi olan Suhail Bahwan Automobiles (SBA) ile Renault-Nissan ittifakı arasında, kara para aklama ve şirket varlıklarının kötüye kullanılmasıyla ilgili şüpheli ödemeler yapıldığı iddia edilen 2019'daki bir soruşturmaya dayandığı belirtildi.

Nanterre savcılığı, tutuklama emrinin Ghosn hakkındaki SBA'ya yapılan ödemelere odaklanan iki ayrı davadan biri olan iki yıllık soruşturmanın bir sonraki adımı olduğunu bildirdi.

Ghosn’un halkla ilişkiler ekibinden yapılan açıklamada, tutuklama emrinin şaşırtıcı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Bu, Fransa tarafından çıkarılan bir tutuklama emri değil, Nanterre savcılığı tarafından halen devam eden bir soruşturma kapsamında verilen bir tutuklama emri" denildi.

Açıklamada ayrıca, Ghosn'un "Lübnan topraklarından ayrılmasına ilişkin yargı yasağına tabi olduğu için arama emrinin etkisiz olduğu" da öne sürüldü.

GHOSN'UN GÖZALTI VE KAÇIŞ SÜRECİ

Eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararı şirketine ödettiği gerekçesiyle "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık 2019'da özel uçakla İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

Brezilya doğumlu 67 yaşındaki Ghosn, Interpol'un arananlar listesinde yer alıyor.