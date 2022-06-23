Fransız ateşe Rusya'da istenmeyen kişi ilan edildi

Fransız Büyükelçiliği kültür ataşesi istenmeyen kişi ilan edildi. Sınır dışı edilmeyi bekliyor.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 16:26
Fransız ateşe Rusya'da istenmeyen kişi ilan edildi
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Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, Moskova'nın Fransa'nın Rusya Büyükelçisine Fransız ateşenin artık Rusya'da hoş karşılanmadığını bildirdiğini söyledi. 

Reuters'ın haberine göre Bakanlık, Moskova'daki Fransız Büyükelçiliği kültür ataşesinin ülkeyi terk etmesinin istenip istenmediği sorulduğunda, "Bu haksız karardan dolayı üzgünüz" dedi.


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