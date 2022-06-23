Fransız ateşe Rusya'da istenmeyen kişi ilan edildi
Fransız Büyükelçiliği kültür ataşesi istenmeyen kişi ilan edildi. Sınır dışı edilmeyi bekliyor.
Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, Moskova'nın Fransa'nın Rusya Büyükelçisine Fransız ateşenin artık Rusya'da hoş karşılanmadığını bildirdiğini söyledi.
Reuters'ın haberine göre Bakanlık, Moskova'daki Fransız Büyükelçiliği kültür ataşesinin ülkeyi terk etmesinin istenip istenmediği sorulduğunda, "Bu haksız karardan dolayı üzgünüz" dedi.
Video Haberler
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
- DBP'li Saliha Aydeniz ile ilgili fezleke komisyonda
- 'İşini yapmıyorsun, şov yapıyorsun'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- 'Soylu başta olmak üzere dava açacağım'