Fransız ateşe Rusya'da istenmeyen kişi ilan edildi

23 Haziran 2022 Perşembe, 16:26

Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, Moskova'nın Fransa'nın Rusya Büyükelçisine Fransız ateşenin artık Rusya'da hoş karşılanmadığını bildirdiğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre Bakanlık, Moskova'daki Fransız Büyükelçiliği kültür ataşesinin ülkeyi terk etmesinin istenip istenmediği sorulduğunda, "Bu haksız karardan dolayı üzgünüz" dedi.