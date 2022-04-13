Fransız Cumhurbaşkanı Adayı Le Pen: NATO'nun askeri kanadından çekileceğim

13 Nisan 2022 Çarşamba, 18:09

Ukrayna üzerinde Rusya ve NATO arasındaki gerginlik devam ederken Fransa'da aşırı sağcı olarak tanınan Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanıp başkan seçilmesi durumunda NATO'nun ortak askeri kanadından ayrılacağını duyurdu.

'Beşinci Maddeden Vazgeçmeyeceğim'

Fransız askeri birliklerini NATO'nun ne müşterek komutanlığına ne de Avrupa komutanlığına sevk etmeyeceğini vurgulayan Le Pen, "Başkan seçilirsem NATO ortak komutanlığından ayrılacağım, ancak beşinci maddeden vazgeçmeyeceğim" dedi.

'Stratejik Yakınlaşma'

Fransa'nın Rusya ile yakınlaşması gerektiğine işaret eden Le Pen, "Ukrayna'daki savaş sona erdiğinde ve barış sağlandığında, NATO ile Rusya arasında stratejik bir yakınlaşmayı savunacağım. Bu hem Avrupa'nın hem de ABD'nin çıkarınadır" dedi.

Fransa'nın NATO Geçmişi

Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle döneminde Fransa, 7 Mart 1966 yılında NATO’nun askeri kanadından ayrıldı ve NATO Başkomutanlık Karargahı dahil tüm NATO üs ve tesislerinin Fransız topraklarından çekilmesi kararını almıştı. Bu süreçte NATO’nun Paris’teki genel merkezi Belçika’ya taşınmıştı. Fransa, NATO'nun askeri komutasına yeniden 2009 yılında dönmüştü.



Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 10 Nisan'da yapıldı. Görevdeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oyların yüzde 27.84'ünü, Marine Le Pen ise yüzde 23.15'ini aldı. Seçim ikinci turu 24 Nisan'da gerçekleşecek.

