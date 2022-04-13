Fransız Cumhurbaşkanı Adayı Le Pen: NATO'nun askeri kanadından çekileceğim
Fransa Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, başkan seçilmesi halinde Fransa-NATO askeri dinamiklerinin değişeceğini ifade etti.
Ukrayna üzerinde Rusya ve NATO
arasındaki gerginlik devam ederken Fransa'da aşırı sağcı olarak tanınan Cumhurbaşkanı adayı
Marine Le Pen, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanıp başkan
seçilmesi durumunda NATO'nun ortak askeri kanadından ayrılacağını duyurdu.
'Beşinci Maddeden
Vazgeçmeyeceğim'
Fransız askeri birliklerini NATO'nun ne müşterek komutanlığına ne de Avrupa komutanlığına sevk etmeyeceğini vurgulayan Le Pen, "Başkan seçilirsem NATO ortak komutanlığından
ayrılacağım, ancak beşinci maddeden
vazgeçmeyeceğim" dedi.
'Stratejik Yakınlaşma'
Fransa'nın Rusya ile yakınlaşması
gerektiğine işaret eden Le Pen, "Ukrayna'daki savaş sona erdiğinde ve
barış sağlandığında, NATO ile Rusya arasında stratejik bir yakınlaşmayı
savunacağım. Bu hem Avrupa'nın hem de ABD'nin çıkarınadır" dedi.
Fransa'nın NATO Geçmişi
Cumhurbaşkanı
Charles de Gaulle döneminde Fransa, 7 Mart 1966 yılında NATO’nun askeri
kanadından ayrıldı ve NATO Başkomutanlık Karargahı dahil tüm NATO üs ve
tesislerinin Fransız topraklarından çekilmesi kararını almıştı. Bu süreçte
NATO’nun Paris’teki genel merkezi Belçika’ya taşınmıştı. Fransa, NATO'nun
askeri komutasına yeniden 2009 yılında dönmüştü.
Fransa'da
cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 10 Nisan'da yapıldı. Görevdeki
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oyların yüzde 27.84'ünü, Marine Le Pen ise yüzde
23.15'ini aldı. Seçim ikinci turu 24 Nisan'da gerçekleşecek.
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