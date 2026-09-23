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Fransız iş insanından İsrail ordusu hakkında savaş suçu şikayeti!

Fransız iş insanından İsrail ordusu hakkında savaş suçu şikayeti!

23.09.2026 18:08:00
Güncellenme:
AA
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Fransız iş insanından İsrail ordusu hakkında savaş suçu şikayeti!

Fransız iş insanı, Lübnan’daki asırlık zeytin ağaçlarını söken İsrail ordusu hakkında, savaş suçu işlediği gerekçesiyle şikayette bulundu.
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Yerel basında yer alan haberlere göre, Lübnan asıllı Fransız iş insanı, Lübnan’ın güneyindeki köyde ailesine ait arazide bulunan yüzlerce ağacın İsrail ordusunca sökülmesine karşı Paris’te yargı yoluna gitti.

Lübnan’ın güneyindeki Zawtar al-Sharqiyah köyünde ailesinin yaklaşık 250 yıldır ekim yaptığı topraklarda aralarında 500 yıllık ağaçların da bulunduğu zeytinlerin sökülmesine tepki gösteren 37 yaşındaki iş insanı şikayette bulundu.

Şikayet dilekçesinde Lübnan’daki evlerinin de İsrail saldırılarında yıkıldığını belirten Fransız iş insanı, Fransız yargısından, bu suçun sorumlularından hesap sormasını istedi.

Fransız iş insanının avukatları, İsrail’in zeytin ağaçlarını sökmesinin Lübnan’daki daha geniş çaplı yıkımın bir parçası olduğunu vurguladı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da ve Lübnan’da zeytin ağaçlarını söküyor.

İlgili Konular: #zeytin ağacı #Lübnan #israil ordusu