Fransız sanayi devinden Türkiye’de yatırım kararı

03 Kasım 2021 Çarşamba, 14:11

Fransa’nın sanayi ve teknoloji şirketlerinden Groupe Monnoyeur, Türkiye’de yatırım kararı aldı. 18 ülkede faaliyet gösteren Fransız devi, Türk şirket Prota Bilgisayar Mühendislik firmasının tamamını bünyesine kattı.

Fransız şirket satın almayı, iştiraki Arkance SAS aracılığıyla yaptı. Anlaşma onaylanır ve tamamlanırsa Paris merkezli Arkance SAS, Türk şirketi Prota Bilgisayar ve Mühendislik firmasını alarak Türkiye’de varlık göstermeye başlayacak.

Dünyadan Kerim Ülker’in haberine göre, 115 yıllık geçmişi olan Monnoyeur ailesinin 3’üncü kuşak yönetimde olduğu Groupe Monnoyeur 7 bin 500 kişiyi istihdam ediyor. Caterpillar, John Deere ve Mitsubishi gibi firmalarla ortaklık yapan şirket, inşaat, enerji üretimi ve motorizasyon, tarım makineleri, elleçleme için sermaye malları alanlarında faaliyet gösteriyor.

160 MİLYON AVRO

İnşaatın dijitalleşmesi sürecinde de önemli bir firma olan Groupe Monnoyeur’a ait Arkance ise 2011 yılında kuruldu ve 400 mühendisi bünyesinde barındırıyor. Fransa dışında Belçika, İtalya, Polonya gibi Avrupa ülkelerinde de faaliyet gösteren firmanın cirosu ise 160 milyon avro.

Fransız firmanın tamamını aldığı Prota Bilgisayar ve Mühendislik ise 37 yıllık bir geçmişe sahip. Şirket, faaliyetlerine mimari ve yapısal tasarım ile başladı. Zamanla yüksek yapılar, endüstriyel tesisler, tarihsel yapılar, konut yapıları, idari binalar, hastaneler, raylı sistemler, havalimanları ve alışveriş merkezlerinin tasarımları gibi geniş bir yelpazeye yayıldı.