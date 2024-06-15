G7 ülkeleri öneriyi "ciddi" bulmadıklarını söyledi

Yayınlanma: 15.06.2024 - 17:31

Güncelleme: 15.06.2024 - 17:32

Scholz, İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi’nin ardından Alman kamu yayıncısı ZDF’ye açıklamalarda bulundu.

G7 Zirvesi'nde Ukrayna’ya ilişkin taahhütte bulunulan 50 milyar dolarlık yardım paketinin yıl sonuna kadar bu ülkeye sağlanacağından emin olduğunu belirten Scholz, Ukrayna’ya sürekli destek verilmesi konusunda aylardır hazırlık yapıldığını ve çözümler bulmaya çalışıldığını, şimdi Ukrayna'nın bu desteği alacağının netleştiğini ifade etti.

Scholz, “Bu aynı zamanda tüm ülkelere bu desteği organize etmenin bir yolu olduğuna dair mesajdır. Bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e de desteğin azalacağına güvenmenin doğru olmayacağına dair bir mesajdır” dedi.

"EMPERYALİST HAYALİ UĞRUNA ASKERLERİ ÖLDÜRDÜ"

Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerini açıklamasının G7 Zirvesi'nde nasıl karşılandığına ilişkin soru üzerine Başbakan Scholz şöyle konuştu:

“Herkes bunun ciddi bir öneri olmadığını ancak İsviçre'de yapılacak barış konferansıyla bir ilgisi olduğunu biliyor. Ancak Putin aynı zamanda onun için gerçekte neyin önemli olduğunu ortaya koydu. O da klasik olarak emperyalist bir şekilde toprak fethetme. Bunun için büyük ölçüde askeri güç kullandı, acımasız bir savaş başlattı ve emperyalist hayali uğruna 100 bin Rus askerinin ölmesini ya da ağır yaralanmasına razı oldu. Dolayısıyla bu işe yarayabilecek bir öneri değildir.”

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna’da adil bir barışın sağlanması ve Ukrayna’nın kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

AB'nin Rusya yönelik planladığı yeni yaptırım paketine ilişkin müzakerelerde ilerlemeyi Almanya'nın engellediğine ilişkin iddialarla ilgili olarak Scholz, “Hayır biz bunları (yaptırımları) engellemiyoruz” dedi.

Diğer tüm yaptırım paketlerinde olduğu gibi bu konuda da herkesle yoğun bir şekilde birlikte çalıştıklarını ifade eden Scholz, yaptırımların mümkün olduğunca pragmatik bir şekilde uygulanmasını istediklerini aktardı.

Scholz, bu konuda Alman ekonomisinin temsilcileriyle de istişare içinde olduklarını, buradaki amacın ihracata dayalı Alman ekonomisinin ürettiği malların Rusya yerine başka ülkelere ihracatının devamını sağlamak olduğunu kaydetti.