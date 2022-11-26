Öfkeli kalabalık, antik Maya piramidine tırmanan kadının 'kurban edilmesini' istedi

Castillo de Kukulcán'a tırmanmak, 2008 yılında Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü tarafından yasaklanmıştır. Piramide tırmanmanın cezası, tırmanış sırasında verilen hasara göre, 2 bin 558 ila 5 bin 115 ABD Doları (47 bin 558 ila 95 bin 98 TL) arasında değişiyor.