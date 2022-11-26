Öfkeli kalabalık, antik Maya piramidine tırmanan kadının 'kurban edilmesini' istedi
Meksika'yı ziyaret eden bir turist, tarihi Castillo de Kukulcán Maya tapınağına tırmanırken görüntülendi. TikTok'ta paylaşılan videoda, piramidin etrafındaki insanların kadını aşağı inerken yuhaladıkları ve antik yapıdan uzaklaşırken linç etmeye çalıştıkları görüntülendi.
Öfkeli kalabalık tarafından yuhalanmasına rağmen piramidin üzerinde uzun süre kalan kadın, zarar görmesi endişesiyle tırmanılması yasaklanmış antik tapınağın üzerinde, yetkililer tarafından indirilene kadar poz vermeye ve dans etmeye devam etti.
Piramitten indiği zaman kendisini öfkeli kalabalığın içinde bulan kadın, "hapise atın" ve "kurban edin" sloganları eşliğinde linç edildi.
Sosyal medyada büyük ilgi toplayan videoda, öfkeli kalabalıktan uzaklaşmaya çalışan kadının kafasına tokat atıldığı, üzerine birçok kişi tarafından su döküldüğü, saçının çekildiği ve su şişeleri atıldığı görünüyor.
Castillo de Kukulcán'a tırmanmak, 2008 yılında Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü tarafından yasaklanmıştır. Piramide tırmanmanın cezası, tırmanış sırasında verilen hasara göre, 2 bin 558 ila 5 bin 115 ABD Doları (47 bin 558 ila 95 bin 98 TL) arasında değişiyor.
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