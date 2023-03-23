Dünya Su Günü ,'su ve sanitasyon krizini' çözmeye odaklanılıyor

22 Mart Dünya Su Günü, su ve sanitasyon krizini çözmek için değişimi hızlandırmak temasıyla kutlandı.

Su, dünyadaki en hayati kaynaklardan biri. Ancak küresel su sistemimiz bir krizin içerisinde. Birleşmiş Milletler'e göre "Güvenli su ve sanitasyon temel bir hak olmasına rağmen milyarlarca kişi yaşamları için gerekli olan bu temel kaynaklara erişemiyor."

- Mısır'ın İskenderiye kentinde deniz seviyesinin yükselmesine karşı kıyı şeridi boyunca kurulmuş beton bariyerler