Dünyadan arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye geliyor
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere dünyanın birçok ülkesi uzman ekiplerini Türkiye'ye göndermeye devam ediyor.
Avrupa Kriz Yönetimi Komiseri Janez Lenarcic şimdiye kadar 19 Avrupa ülkesinden 27 arama-kurtarma ve sağlık ekibinin depremden sonra Türkiye’ye yardım etmek için seferber edildiğini duyurdu.
Avrupa Kriz Yönetimi Komiseri Lenarcic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Şimdiye kadar AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla 19 Avrupa ülkesinden 1150’den fazla personel ve 70 arama-kurtarma köpeği ile birlikte 27 arama-kurtarma ve sağlık ekibini depremden sonra Türkiye'ye yardım etmek için seferber ettik”
Lenarcic Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya, İtalya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Estonya, İspanya, Malta, Slovakya, Portekiz, Karadağ ve Arnavutluk’a yardımlarından dolayı teşekkür etti.
İtalya Sivil Koruma Dairesi, itfaiye ve acil durum personelinden oluşan 50 kişilik bir ekibinin yardım malzemeleriyle birlikte bu sabah Adana'ya vardığını duyurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla seyyar sahra hastanesi ile 41 profesyonel tıbbi ve tıbbi olmayan personeli taşıyan uçağın, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldığı açıklandı. Acil Durumlar Bakanlığı’nın organizasyonuyla Adana’ya gelmesi beklenen uçakta ayrıca çadır, yatak, ısıtıcı ve diğer ekipmanların bulundu belirtildi.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar Hindistan’ın 50’den fazla arama-kurtarma ekibiyle birlikte özel eğitimli köpekler, delme makineleri, destek malzemeleri ve ilaçların Adana’ya bu sabah ulaştığını duyurdu.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından İsrail de Türkiye'ye yardım gönderme kararı aldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının ortak operasyonları dahilinde Türkiye'ye 150 kişilik ekip gönderdi. IDF'nin Ulusal Kurtarma Bölümü Başkanı Golan Vach yaptığı açıklamada, grubun üçte birinin idare ve istihbarat elemanlarından oluştuğunu, kalan üçte ikinin ise kurtarma, tıp ve mühendislik alanlarında uzman olduğunu açıkladı. Kurtarma bölümünün çıktığı 31. sefer olduğunu kaydeden Vach, sahra hastanesi de kurmak için onay aldıklarını belirtti.
İsrail resmi devlet Twitter hesabı, "Bu ekip Türkiye'de acil yardım çalışmalarına destek vermek üzere sahada bulunan İsrailli kadın ve erkeklerden oluşuyor. Onlara iyi şanslar, güvenli ve başarılı bir görev dilemek için bize eşlik edin" mesajını paylaştı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı gündüz saatlerinde gönderilen arama kurtarma ekiplerine ek olarak akşam saatlerinde yeni ekiplerin yola çıktığını açıkladı.
Bakanlık ayrıca deprem bölgelerine kurulması için sahra hastanesi gönderiminin de gerçekleştirildiğini duyurarak, "Depremzedelere doğrudan afet bölgesinde yardım sağlamak amacıyla Türkiye’ye hava yoluyla taşınabilen bir sahra hastanesi gönderildi. Hastanede çalışan 40’tan fazla uzman nitelikli tıbbi yardım sağlayacak" denildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'ye gönderilen ekiplerin havaalanlarından yola çıkışlarına ve uçaklarla yardım paketlerinin gönderilmesine dair görüntüler de yayınladı.
Bakanlık Türkiye'nin yanı sıra Suriye'ye de kurtarma ekiplerinin yanı sıra insani yardım malzemelerinin gönderildiğini duyurdu.
Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, arama-kurtarma çalışmalarına katılmaları için Moldova İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Genel Müfettişliğine bağlı 55 personel ve 12 araçtan oluşan ekibin Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Sandu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Moldova, bu zor günlerde Türkiye ile dayanışma içerisindedir. Moldova'nın 55 kurtarma personeli depremden etkilenen bölgelere yardım için gidiyor. Mümkün olduğunca daha çok hayatı kurtarmak için güçlerimizi birleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Sandu, depremde yaşamını yitirenlere de başsağlığı dileyerek, "Bu felaketten etkilenen ailelere başsağlığı diliyor, halkı felaketin pençesinden kurtarmak için mücadele eden herkese güç, cesaret ve umut diliyorum" dedi.
Güney Kore hükümetinin Türkiye'ye 5 milyon dolar değerinde acil insani yardım sağlayacağı ve 110 kurtarma personeli göndereceği bildirildi.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yardımın askeri nakliye uçaklarıyla ülkeye ulaştırılacak tıbbi malzemeleri de içerdiğini belirtti.
Gönderilecek kurtarma görevlilerinin 50'sini askeri personelin, 60'ını ise sivil savunma görevlilerinin oluşturacağı öğrenildi.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol deprem felaketinin ardından Türkiye'ye yardım konusunda kurmaylarını görevlendirmiş, son olarak Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'in Türkiye'nin Güney Kore Büyükelçisi Murat Tamer ile görüşerek destek sözü verdiği kamuoyuna yansımıştı.
Alman arama kurtarma ekibi, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye’ye doğru yola çıktı.
Almanya'nın Köln kentinden yola çıkan 41 kişi ve 7 köpekten oluşan ekip, Köln-Bonn Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e hareket etti. Uluslararası arama-kurtarma ekibi International Search and Rescue (ISAR) yetkilileri yaptıkları açıklamada, Türkiye'de yetkililerle istişarelerde bulunduklarını ve en kısa zamanda kurtarma çalışmalarına katılacaklarını belirttiler.
Enkaz altındaki insanları bulmak için kurtarma köpeklerinin yanı sıra dinleme cihazı, bioradar, özel kameralar gibi cihazlarla çalışan ekip, Türkiye'de ilk etapta 14 gün kalmayı planlıyor.
Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu’na bugün Türkiye ve Suriye ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.
Toplantıda söz alan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom “Artık zamana karşı bir yarış. Geçen her dakika, her saat hayatta kalanları canlı bulma şansı azalıyor. Devam eden artçı sarsıntılar, şiddetli kış koşulları, yollarda, güç kaynaklarında, iletişimde ve diğer altyapıda meydana gelen hasar, erişimi ve diğer arama ve kurtarma çalışmalarını engellemeye devam ediyor” açıklamasını yaparak DSÖ’nün Dubai’deki lojistik merkezinden üç charter uçuşuyla büyük cerrahi travma kitleri de dahil olmak üzere tıbbi malzemeler göndermekte olduğunu vurguladı.
DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge ise 65 ülkeden 2 bin 660 personelin hali hazırda deprem bölgelerine gitmekte olduğunu belirtti. Kluge, sadece Portekiz’den 200 kişilik ekibin yola çıktığının altını çizdi.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, depremlerin yol açtığı yıkım nedeniyle evsiz kalan on binlerce kişi için Türkiye ve Suriye'ye 10 bin mobil ev gönderileceği bildirildi.
Açıklamada, "Katar devleti, Suriye ve Türkiye'de depremden etkilenen halka yardımcı olmaya yönelik devam eden çabalar depremden etkilenen bölgelere nakledilmek üzere 10 bin mobil ev tahsis etti" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin talimatıyla Türkiye'ye hava köprüsü kurulmasının ardından ilk uçuşların başlatıldığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi
- İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenilir şehirler...
- 'Depremzede başının çaresine bakmalı...'
- 'Neye gülüyorsun sen!'
- Enkaz altında kalan AKP'li vekil yaşamını yitirdi
- Şahan Gökbakar'dan deprem isyanı
- TKP'den çok sert açıklama: Susalım dedik ama...
- Kahramanmaraşlı depremzede böyle isyan etti
- 'Hatay haritadan silindi'
- Bahçeli'den kürsüde 'deprem' açıklaması