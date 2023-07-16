Hayal dünyasını gerçeğe taşıdı
Darky Artist lakaplı bir dijital sanatçı, çizgi film dünyasını gerçeğe taşıdı. Sanatçı, sevilen animasyon veya masal karakterlerini gerçek bir insana dönüştürdü.
Ariel
Esmeralda
Aladdin
Hıçkırık
Jack Frost
John Smith
Külkedisi
Merida
Mulan
Pocahontas
Prens Adam
Prens Eric
Shang
Tiana
Tinker Bell
Violet Parr
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