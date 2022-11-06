İklim aktivistleri Francisco de Goya'nın tablolarını hedef aldı: 'Kendilerini...'

Futuro Vegetal adlı iklim örgütüne bağlı iki aktivist, Prado Müzesi'nde İspanyol ressam Francisco de Goya'nın "La maja desnuda" (Çıplak Maya) ve "La maja vestida" (Giyinik Maya) tablolarının ortasına "+1,5" yazarak ellerine tabloların çerçevelerine yapıştırdı.