Sağlık çalışanlarına iki katı vize
İngiltere, sağlık çalışanı vizelerini iki katına çıkardı.
Hükümet verileri, İngiltere'nin geçen yıl sağlık sektöründe çalışmak üzere gelen yabancı göçmenlere verilen vize sayısını neredeyse iki katına çıkardığını ortaya koydu.
"Nitelikli İşçi - Sağlık ve Bakım" rotası kapsamındaki vizelerin neredeyse iki katına çıktığı ve geçen yıl yüzde 91 artışla 146 bin 477 kişiye vize verildiği açıklandı.
Bu işçi vizelerine sahip kişilerin birçoğu bakmakla yükümlü oldukları kişileri de ülkeye beraberinde getirdi; sağlık ve bakım grubu çalışanlarının aile üyelerine 279 bin 131 vize verildiği belirtildi.
Sunak hükümeti, rakamları düşürme çabasının bir parçası olarak geçen yılın sonlarında, vize koşulları için daha yüksek maaş eşikleri ve aile üyelerinin getirilmesine ilişkin kısıtlamalar da dahil olmak üzere daha katı vize kuralları duyurdu.
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