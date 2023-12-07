Wikipedia 2023'te en çok görüntülenen 10 sayfayı açıkladı

1) 49 milyon 490 bin 406 görüntülenme - ChatGPT

Sadece bir yıl önce kullanıma açılmasına rağmen ChatGPT, en çok araştırılanlar listesinde ilk sırada yer alıyor.

OpenAI tarafından üretilen ChatGPT, insanların bottan kendileri için bir şeyler yaratmasını ve/veya yapmasını isteyebilecekleri bir tür üretken yapay zeka. Piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra dünyanın dört bir yanındaki haber kaynaklarının yaptığı "ChatGPT'den ... yapmasını istedik" makalelerinin artışını mutlaka görmüşsünüzdür.