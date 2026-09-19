Gazze’de öldürülen 20 binden fazla çocuğun adı 100 metrelik kefene yazıldı

Gazze’de yaşamını yitiren Filistinli çocukların isimlerinin yer aldığı yaklaşık 100 metre uzunluğundaki kefen, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nin karşısında sergilendi.

“Gazze’nin Çocuklarının Kefeni” adı verilen çalışma, Clergy Against Genocide, Doctors Against Genocide ve farklı inanç gruplarından kuruluşların oluşturduğu bir koalisyon tarafından hazırlandı.

Organizatörlerin verdiği bilgilere göre kefenin üzerinde, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de İsrail saldırılarında öldürülen 20 binden fazla çocuğun el yazısıyla yazılmış isimleri bulunuyor. Organizasyon, çalışmanın çocukların yalnızca istatistiklere dönüşmesini engellemeyi amaçladığını belirtti.

Etkinliğin organizatörleri, serginin Gazze’de yaşamını yitiren çocukları isimleriyle kayıt altına alma amacı taşıdığını bildirdi.

Kefenin yanı sıra çocuklara ait fotoğraflar, ayakkabılar ve kefiye gibi eşyalar da sergide yer aldı.

Çalışmanın yalnızca New York ile sınırlı kalmaması, Washington ve Philadelphia başta olmak üzere ABD’nin farklı kentlerine de taşınması planlanıyor.

MANSUR: GAZZE’DE BİR MİLYON ÇOCUK HÂLÂ HAYATTA

Filistin’in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur da serginin açılışında konuştu.

Mansur, Gazze’de yaklaşık bir milyon Filistinli çocuğun hâlâ hayatta olduğunu belirterek çocukların gıda, insani yardım, sağlık hizmeti ve güvenliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Mansur, Gazze’deki İsrail askeri varlığının sona erdirilmesi gerektiğini savunarak Filistinlilerin özgürlük ve onur içinde yaşama hakkına vurgu yaptı.

Mansur konuşmasında İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini savundu ve çocuklara yönelik ihlallerden sorumlu kişilerin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Bu değerlendirmeler Filistin yönetiminin görüşünü yansıtırken, BM İnsan Hakları Ofisi de son açıklamalarında Gazze’de sivillerin ve çocukların öldürülmeye devam ettiğini belirterek olası uluslararası hukuk ihlallerinin soruşturulması ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

Etkinliğin sonunda Kuran’dan ayetler okunurken farklı inançlardan din insanlarının katıldığı ortak bir dini tören düzenlendi.

Organizatörler arasında Hristiyan ve Müslüman din insanlarının yanı sıra Yahudi din adamlarının da bulunduğu, bazı hahamların kefiye taktığı bildirildi.

Organizatörler töreni, Gazze’de ateşkes ve sivillerin korunması talebini öne çıkaran bir “insani dayanışma” gösterisi olarak tanımladı.

KEFENİN BM’DE KALICI OLARAK SERGİLENMESİ İSTENİYOR

Etkinliği düzenleyen kuruluşlar, 100 metreyi aşan kefenin BM bünyesinde kalıcı olarak sergilenebilmesi için Filistin heyetiyle görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

Koalisyonun ayrıca Manhattan’daki Batılı ülkelerin diplomatik temsilcilikleri önünde yeni anma etkinlikleri düzenlemeyi planladığı bildirildi.

Sergi, dünya liderlerinin New York’ta bir araya geleceği BM Genel Kurulu’nun üst düzey toplantıları öncesinde gerçekleştirildi.

Gazze’deki insani durum ve devam eden çatışmaların, Genel Kurul gündeminin önemli başlıklarından biri olması bekleniyor.