Gazze planında kritik düğüm: Saldırılar durmadan silahlar bırakılmayacak

Hamas, Gazze’de uzun vadeli ateşkes planını uygulamakla görevli Barış Kurulu ile silahlarının geleceğine ilişkin anlaşmaya vardığını açıkladı. Hamas’ın müzakere heyetinde yer alan Gazi Hamad, anlaşmanın İsrail’in yükümlülüklerini yerine getirmesi şartına bağlı olduğunu vurguladı.

Hamad, silahlarla ilgili herhangi bir adımın ancak İsrail’in saldırıları durdurması, Gazze’deki askerlerini geri çekmesi ve insani yardım girişini artırmasının ardından atılacağını söyledi.

CNN’e konuşan Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Gazi Hamad, anlaşmanın tarafların karşılıklı yükümlülüklerini içeren bir paket olduğunu belirtti.

Hamad, “İsrail taahhütlerini yerine getirmeden silahlarla ilgili hiçbir adım atmayacağız. İsrail anlaşmayı uygulamazsa biz de ilerlemeyeceğiz” dedi.

Hamas’ın koşulları arasında İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve hedefli öldürmeleri durdurması, askerlerini “Sarı Hat” olarak adlandırılan bölgeye çekmesi ve insani yardım girişine izin vermesi bulunuyor.

YÖNETİM TEKNOKRAT KOMİTEYE DEVREDİLECEK

Anlaşmaya göre Barış Kurulu tarafından atanan Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’nin bölgeye girerek yönetimi devralması öngörülüyor.

Hamad, Hamas’a bağlı polis gücünün silahlarının söz konusu komitenin kontrolüne verileceğini söyledi. Hamas’ın ağır silahlarının ise imha edilmeyeceğini, komitenin gözetiminde depolanacağını belirtti.

Silahların hangi koşullarda ve ne kadar süreyle depolanacağına ilişkin ayrıntıların önümüzdeki görüşmelerde netleşmesi bekleniyor.

Hamas, silahlarla ilgili düzenlemenin uygulanmasını Uluslararası İstikrar Gücü’nün Gazze’de konuşlandırılması şartına da bağlıyor.

Hamad, ABD, Katar, Türkiye ve Mısır’dan oluşan garantör ülkelerin İsrail’in anlaşmaya tam olarak uymasını güvence altına alması gerektiğini söyledi.

Ateşkesin ilk aşamasında İsrail’in çok sayıda ihlalde bulunduğunu savunan Hamad, “İlk aşamadaki deneyimimiz çok kötüydü. Şimdi garantörlerin İsrail’in anlaşmanın tüm maddelerini uygulamasını sağlaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ABD'DEN İSRAİL'E UYARI

ABD’li bir yetkili, İsrail’in daha önce prensipte kabul ettiği 20 maddelik barış planına uymasını beklediklerini açıkladı.

Yetkili, İsrail’in anlaşmaya bağlı kalmaması halinde ABD Başkanı Donald Trump’ın “çok büyük hayal kırıklığına” uğrayacağını söyledi.

Washington yönetiminin İsrail’den yeni bir talepte bulunmadığını belirten yetkili, Tel Aviv yönetiminin başlangıçta kabul ettiği plana bağlı kalmasını istediklerini ifade etti.

TAKVİM HENÜZ NETLEŞMEDİ

ABD’li yetkili, Hamas’ın silahsızlandırılması sürecinin karmaşık olduğunu ve katı bir takvimden ziyade uygulamanın doğru şekilde yürütülmesine odaklandıklarını belirtti.

Anlaşmanın ayrıntılarının önümüzdeki birkaç hafta içinde netleştirilebileceği, somut ilerlemenin ise bir veya iki ay içinde görülebileceği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump’ın açıkladığı anlaşmaya ilişkin henüz kamuoyuna açık bir değerlendirme yapmadı. Netanyahu’nun sağcı koalisyonundaki bazı isimler ise anlaşmaya karşı olduklarını açıkladı.