Gazze Şeridi'nde gerilimi tırmandıracak adım: Bessam Saadi'nin gözaltı süresi uzatıldı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 14:59

Filistinli sivil toplum kuruluşu "Esirler Medya", İslami Cihad Hareketi yöneticisi Bessam es-Saadi'nin gözaltı süresinin 6 gün daha uzatılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki İsrail Ofer Askeri Mahkemesi'nin Saadi hakkındaki gözaltı süresini 6 gün uzattığı belirtildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Özel Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, dün hapishanede Saadi'yi ziyaret etti.

Tor Wennesland, ziyaretin ardından, "Gazze'deki ateşkes çok kırılgan ve tüm taraflara sükuneti korumaları çağrısı yapıyorum" dedi.

SAADİ'NİN GÖZALTINA ALINMASI ÇATIŞMALARI TETİKLEDİ

İsrail askerleri 1 Ağustos'ta Batı Şeria'da bulunan Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bessam es-Saadi'yi gözaltına almıştı.

İsrail bu adımın ardından İslami Cihad'ın saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde bulunan sivil yerleşimleri ulaşıma kapatmıştı. Güneydeki birliklerini takviye eden İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Üç gün süren saldırılarda Gazze'de aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 46 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den fazla Filistinli yaralanmıştı. Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

ATEŞKES ŞARTLARINDA 'SAADİ' DETAYI

Taraflar arasında Mısır'ın ara buluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.

İslami Cihad'ın aktarımına göre İsrail, Bessam es-Saadi ile açlık grevindeki Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin serbest bırakılması için Mısır'ın yürüttüğü ara buluculuğu kabul etmişti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise İslami Cihad'ın "tutukluların serbest bırakılması talebine ilişkin bir söz verdiklerini hatırlamadıklarını" dile getirmişti.

Bunun üzerine İslami Cihad, Saadi ve Avavde'nin serbest bırakılmaması halinde çatışmaların yeniden başlayabileceği uyarısında bulunmuştu.