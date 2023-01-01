Gece partisine katılan futbolculara gözaltı
İran'da futbolcular, alkollü bir gece partisine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
İran'ın başkenti Tahran'da bir grup futbolcunun alkollü içeceklerin tüketildiği gece partisinde gözaltına alındığı bildirildi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre, ülkenin önde gelen futbol takımlarından birinin bazı oyuncuları Tahran'ın Demavend ilçesindeki bir evde gece partisine katıldı.
Komşuların şikayeti üzerine eve gelen İran polisi, alkollü içki kullandığı tespit edilen futbolcuları gözaltına aldı.
Tasnim'in haberinde gözaltına alınan futbolcuların kimlikleri, sayısı ve hangi takımın sporcuları olduğuna dair bilgi verilmedi.
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