Geçen sene kaçırılan rahip serbest bırakıldı

Mali'de geçen sene kaçırılan Alman rahip Hans Joachim Lohre salıverildi.

AA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 09:09
Geçen sene kaçırılan rahip serbest bırakıldı
Abone Ol google-news

Ulusal basında çıkan haberlerde, geçen sene El Kaide bağlantılı bir grup tarafından kaçırılan Lohre'nin, 26 Kasım'da serbest bırakıldığı belirtildi.

Konuya ilişkin Berlin ya da Bamako'dan açıklama gelmedi. Lohre'nin Almanya'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Yaklaşık 30 yıldır Bamako'da yaşayan Lohre, geçen sene 20 Kasım'da kaçırılmıştı.


Almanya Mali

İlgili Haberler

Almanya'da 'antisemitizm' operasyonu: Gözaltına alınan Alman-Türk vatandaşları var!

Almanya'da 'antisemitizm' operasyonu: Gözaltına alınan Alman-Türk vatandaşları var!
Almanya'da bütçe krizi derinleşiyor

Almanya'da bütçe krizi derinleşiyor
Almanya yolcusu kalmasın... İşte 2024 Avrupa Şampiyonası bileti alan ülkeler!

Almanya yolcusu kalmasın... İşte 2024 Avrupa Şampiyonası bileti alan ülkeler!

En Çok Okunan Haberler