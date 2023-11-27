Geçen sene kaçırılan rahip serbest bırakıldı
Mali'de geçen sene kaçırılan Alman rahip Hans Joachim Lohre salıverildi.
Ulusal basında çıkan haberlerde, geçen sene El Kaide bağlantılı bir grup tarafından kaçırılan Lohre'nin, 26 Kasım'da serbest bırakıldığı belirtildi.
Konuya ilişkin Berlin ya da Bamako'dan açıklama gelmedi. Lohre'nin Almanya'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
Yaklaşık 30 yıldır Bamako'da yaşayan Lohre, geçen sene 20 Kasım'da kaçırılmıştı.
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