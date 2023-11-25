Geçici ateşkese işaret etti: Uzatılması ihtimali var

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara 4 günlük ara verilmesini kapsayan insani aranın uzatılması ihtimali olduğunu bildirdi.

AA
Yayınlanma: 25.11.2023 - 11:41
Geçici ateşkese işaret etti: Uzatılması ihtimali var
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ABD'nin Massachusetts eyaletinde düzenlenen basın toplantısında İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara veren uzlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Biden, gazetecilerin insani aranın süresinin uzatılmasına ilişkin soruya, "Böyle bir ihtimal var" cevabını verdi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma dün (24 Kasım) saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Hamas, dün akşam saatlerinde 13 İsrailli esiri, İsrail de işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail hapishanesi Ofer'de bulunan 24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

Uzlaşı kapsamında, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.


gazze Joe Biden

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