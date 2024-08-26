'Geniş çaplı savaş' çağrısı yaptı: Savunma bakanını eleştirdi

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'a “başarılı bir önleyici saldırının ötesine geçme ve Şii Lübnan hareketi Hizbullah'a karşı geniş çaplı bir savaş başlatma” çağrısında bulundu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 26.08.2024 - 16:09
'Geniş çaplı savaş' çağrısı yaptı: Savunma bakanını eleştirdi
Abone Ol google-news

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ı “başarılı bir önleyici saldırının ötesine geçmeye ve Şii Lübnan hareketi Hizbullah'a karşı geniş çaplı bir savaş başlatmaya” çağırdı.

Ben-Gvir, “İsrail başarılı bir önleyici saldırıyla yetinmemeli, Hizbullah'a karşı kuzeydeki tehdidi ortadan kaldıracak ve bölge sakinlerinin evlerine güvenle dönmelerini sağlayacak kararlı bir savaş başlatmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir'e göre Gallant, kararlı bir şekilde hareket edilmesi gereken bir dönemde hem Filistinli Hamas hareketi hem de Hizbullah ile mücadelede “devleti yok eden bir politika” izliyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattındaki yüksek askeri gerilim rekor seviyelere ulaştı.

Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.



israil haberleri Lübnan haberleri

İlgili Haberler

İsrail'den Lübnan'da suikast girişimi: Hedef alınan kişi kurtuldu

İsrail'den Lübnan'da suikast girişimi: Hedef alınan kişi kurtuldu
İsrail hükümetinde 'Mescid-i Aksa' krizi: 'Gereksiz ve pervasızca'

İsrail hükümetinde 'Mescid-i Aksa' krizi: 'Gereksiz ve pervasızca'
Saldırılar gece boyu devam etti... İsrail ordusu, Gazze'de bir okulu bombaladı

Saldırılar gece boyu devam etti... İsrail ordusu, Gazze'de bir okulu bombaladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler