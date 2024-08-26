'Geniş çaplı savaş' çağrısı yaptı: Savunma bakanını eleştirdi

Yayınlanma: 26.08.2024 - 16:09

Güncelleme: 26.08.2024 - 16:09

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ı “başarılı bir önleyici saldırının ötesine geçmeye ve Şii Lübnan hareketi Hizbullah'a karşı geniş çaplı bir savaş başlatmaya” çağırdı.

Ben-Gvir, “İsrail başarılı bir önleyici saldırıyla yetinmemeli, Hizbullah'a karşı kuzeydeki tehdidi ortadan kaldıracak ve bölge sakinlerinin evlerine güvenle dönmelerini sağlayacak kararlı bir savaş başlatmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir'e göre Gallant, kararlı bir şekilde hareket edilmesi gereken bir dönemde hem Filistinli Hamas hareketi hem de Hizbullah ile mücadelede “devleti yok eden bir politika” izliyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattındaki yüksek askeri gerilim rekor seviyelere ulaştı.

Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.



