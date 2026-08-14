Gıda skandalı ülkeyi sarstı: Bisküvilere kakao yerine kömür katmışlar

Mısır’ın Kalyubiye vilayetinde gerçekleştirilen denetimlerde, Kafr Şükr kentinde ruhsatsız faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikası tespit edildi.

Yetkililerin incelemesine göre fabrikada, aralarında bazı önemli markalara ait bisküviler ile dondurma üretiminde kullanılan bisküvilerin de bulunduğu çeşitli ürünlerde izin verilmeyen veya kaynağı belirsiz hammaddeler kullanılıyordu.

KAKAO YERİNE 'E153'

Denetimlerde dikkat çeken bulgu, bisküvilere karakteristik koyu rengini vermek için kakao yerine daha ucuz olan E153 kodlu bitkisel karbon (bitkisel kömür) kullanılması oldu.

Yetkililer ayrıca üretimde kullanılan bazı hammaddelerin son kullanma tarihlerinin geçtiğini, bazılarının ise kaynağını gösteren herhangi bir fatura veya belge bulunmadığını belirledi.

Fabrikada yaklaşık 1,8 ton bozulmuş, uygunsuz veya kaynağı belirsiz hammadde ve ürüne el konuldu.

Olay Mısır'da geniş yankı uyandırırken, fabrikanın büyüklüğü ve üretim kapasitesi de tartışma yarattı. Tesiste çok sayıda işçinin çalıştığı, hammadde taşıyan ve üretilen ürünleri dağıtan kamyonların düzenli olarak giriş-çıkış yaptığı belirtildi.

Ürünlerin bir süredir piyasaya dağıtıldığı belirtilirken, bu ölçekteki ruhsatsız üretimin denetim makamlarının dikkatini daha önce çekmemesi eleştirilere neden oldu.

SON KULLANMA TARİHLERİ

Fabrikada el konulan malzemeler arasında 100 kilogramlık son kullanma tarihi geçmiş glikoz varili, toplam 30 kilogram ağırlığında son kullanma tarihi geçmiş üç kutu tereyağı ve bitkisel kömür renklendiricisi bulunan plastik bir varil yer aldı.

Ayrıca her biri 7 kilogram ağırlığında 50 koli bisküvi ile yeniden üretimde kullanılmak üzere bekletilen toplam 1.100 kilogram bisküvi ele geçirildi.

Yetkililer tüm ürün ve hammaddelere el koyarken, fabrika hakkında tutanak tutuldu. Dosyanın gerekli yasal işlemlerin başlatılması amacıyla Mısır Başsavcılığına gönderileceği bildirildi.