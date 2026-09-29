Girne açıklarındaki gemi faciasında iki naaşın kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı

KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hafta sonu arama çalışmaları sırasında bulunan iki naaş üzerinde yürütülen DNA incelemeleri tamamlandı.

İncelemeler sonucunda naaşlardan birinin 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer’e, diğerinin ise Nihat Pancar’a ait olduğu tespit edildi.

BİR NAAŞA DAHA ULAŞILDI

Arama çalışmalarının bugün de devam ettiği belirtilen açıklamada, ekiplerin bir naaşa daha ulaştığı bildirildi.

Kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla yeni bulunan naaş üzerinde DNA çalışması başlatıldı.

Başbakanlık, arama çalışmalarının tüm imkanlar kullanılarak sürdürüldüğünü belirtti.