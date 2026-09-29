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Girne açıklarındaki gemi faciasında iki naaşın kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı

Girne açıklarındaki gemi faciasında iki naaşın kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı

29.09.2026 20:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Girne açıklarındaki gemi faciasında iki naaşın kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında iki naaşın kimliği belirlendi, bugün bir naaşa daha ulaşıldı.
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KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hafta sonu arama çalışmaları sırasında bulunan iki naaş üzerinde yürütülen DNA incelemeleri tamamlandı.

İncelemeler sonucunda naaşlardan birinin 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer’e, diğerinin ise Nihat Pancar’a ait olduğu tespit edildi.

BİR NAAŞA DAHA ULAŞILDI

Arama çalışmalarının bugün de devam ettiği belirtilen açıklamada, ekiplerin bir naaşa daha ulaştığı bildirildi.

Kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla yeni bulunan naaş üzerinde DNA çalışması başlatıldı.

Başbakanlık, arama çalışmalarının tüm imkanlar kullanılarak sürdürüldüğünü belirtti.

İlgili Konular: #Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti #Facia #Girne