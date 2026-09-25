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Girne’deki gemi faciasında yeni gelişme: Geminin içinde başka naaşa rastlanmadı

Girne’deki gemi faciasında yeni gelişme: Geminin içinde başka naaşa rastlanmadı

25.09.2026 14:55:00
Güncellenme:
ANKA
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Girne’deki gemi faciasında yeni gelişme: Geminin içinde başka naaşa rastlanmadı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemide ulaşılmadık alan kalmadığını ve yapılan kapsamlı aramalarda başka bir naaşa rastlanmadığını açıkladı. Üstel, arama çalışmalarının sona ermediğini belirtirken, gemiden çıkarılan Seyir Veri Kaydedicisi’nin (VDR) incelenmek üzere polise teslim edildiğini bildirdi.
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarındaki son duruma ilişkin kayıp yakınlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda arama çalışmalarında elde edilen görüntüler ailelerle paylaşılırken, batık geminin içerisinde gerçekleştirilen tarama ve teknik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Üstel, geminin tüm bölümlerine ulaşıldığını ve içeride başka bir naaş bulunmadığını açıkladı. Kayıplara ulaşmak amacıyla deniz, kara ve havadaki çalışmaların ise devam edeceğini belirtti.

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“ULAŞILMAMIŞ BİR ALAN KALMADI”

Geminin içindeki arama çalışmalarını anlatan Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“Her metrekare, her çanta ve her koltuk incelendi. Gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı. Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadı.”

Üstel, geçen hafta bulunan naaşa güç koşullar altında ulaşıldığını belirterek, geminin içerisinde yürütülen çalışmaların tamamlanmasının genel arama faaliyetlerinin sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı.

ARAMALAR HAVADA, KARADA VE DENİZDE SÜRECEK

Kazanın ardından ilk etapta TCG IŞIN ile başlatılan çalışmalara daha sonra TCG ALEMDAR'ın da katıldığını belirten Üstel, derin su aramalarında ise Optimus Prime–Derin Su gemisinin kullanıldığını aktardı.

Üstel, “Ancak aramalarımız sona ermiş değildir. Denizaltında ve su yüzeyinde bulunabilecek naaşlara ulaşmak için havada, karada ve denizde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

GEMİNİN VDR’SİNE ULAŞILDI

Arama çalışmalarında geminin VDR'sine (Seyir Veri Kaydedicisi) de ulaşıldığını açıklayan Üstel, cihazın gerekli incelemelerin yapılması amacıyla polise teslim edildiğini bildirdi.

VDR'den elde edilecek verilerin kazaya ilişkin yürütülen soruşturma açısından önem taşıması bekleniyor.

“KİM OLURSA OLSUN ADALET ÖNÜNDE HESABINI VERECEK”

Kazaya ilişkin hukuki sürecin de takip edildiğini belirten Üstel, mahkeme süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

Üstel, “Facianın yaşanmasında ihmali veya kusuru olduğu tespit edilen kim varsa, yasalar önünde gerekli cezaya çarptırılması için tüm süreçlerin takipçisi olacağız. Kim olursa olsun, adalet önünde hesabını verecek” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #KKTC #Ünal Üstel #gemi kazası #Girne

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