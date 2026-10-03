Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme: Ölü sayısı 19'a yükseldi

Girne açıklarında batan gemide kaybolan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi.

KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Girne Limanı ile Mersin’deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan ‘Filo Jet’ isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar öğlen Girne’den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı’na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 18 yolcu hayatını kaybetmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı bugün bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükselirken kayıp dokuz kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

KARA KUTUYA ULAŞILAMADI: DOKUZ KİŞİ GÖZALTINDA

‘Kaza’yı teknik açıdan değerlendirilmesi için Türkiye’den bir bilirkişi heyetinin davet edildiği fakat geminin kara kutusuna henüz ulaşılamadığı bildiriliyor.

Kazayla ilgili dokuz kişi gözaltında. Tutulanların sekizi gemi mürettebatı, biriyse şirket çalışan. Aralarında gemi kaptanı M.Ö. ile ikinci kaptan da var.

KKTC’de ilk gözaltı süresinden sonra polisin soruşturmayı tamamlayabilmesi zanlı hakim kararıyla üç gün boyunca polis nezaretinde tutulabiliyor. Süre dolunca zanlı ya serbest bırakılıyor ya da ek tutukluluk/yargılanma talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılıyor.