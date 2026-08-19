Görevden alınmıştı, şimdi Zelenski’ye rakip oluyor: Savaş ortasında seçim çağrısı yaptı

Ukrayna’da görevden alınan eski Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov, savaş sürerken seçim yapılması çağrısında bulundu. Ülkede “sistematik bir yönetim krizi” yaşandığını savunan Fedorov’un çıkışı, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye yönelik önemli bir siyasi meydan okuma olarak değerlendirildi.

Fedorov, YouTube üzerinden yayımladığı video mesajında, Ukrayna’da demokratik sürecin savaş nedeniyle süresiz olarak askıya alınmaması gerektiğini söyledi.

“Demokrasi Rusya’nın rehinesi olamaz” diyen Fedorov, uzun süren savaş koşullarında seçim yapılmasını mümkün kılacak “yasal, güvenli ve gerçekçi” bir mekanizma oluşturulması çağrısında bulundu.

Ukrayna yasaları, savaş ve sıkıyönetim koşullarında seçim yapılmasına izin vermiyor.

35 yaşındaki Fedorov, uzun yıllar Zelenski’nin yakın çalışma arkadaşları arasında yer aldı. Ocak ayında Savunma Bakanlığı görevine getirilen Fedorov, göreve gelir gelmez savunma sisteminde kapsamlı reformlar yapacağını açıklamıştı.

Ancak görevde yalnızca 6 ay kalan Fedorov, temmuz ayında görevden alındı. Zelenski, kararın gerekçesi olarak Fedorov ile dönemin Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi arasındaki çalışma sorunlarını göstermişti.

Fedorov ise görevden alınmasının ardından Syrskyi’yi açık şekilde eleştirmiş ve iki isim arasındaki görüş ayrılıkları kamuoyuna yansımıştı.

GÖREVDEN ALINMASI PROTESTO EDİLDİ

Fedorov’un görevden alınmasının ardından binlerce kişi sokaklara çıktı. Göstericiler, cephedeki ağır asker kayıplarından sorumlu tuttukları Syrskyi’nin görevden alınmasını ve Fedorov’un yeniden göreve getirilmesini talep etti.

Zelenski, artan kamuoyu baskısının ardından Syrskyi’yi de görevden aldı.

Fedorov’a destek amacıyla başlayan gösteriler ilk günlerdeki yoğunluğunu kaybetse de Kiev’de protestoların devam ettiği belirtildi.

Fedorov’un seçim çağrısı, Zelenski’nin Yevhenii Khmara’yı yeni Savunma Bakanı olarak parlamentonun onayına sunmasının hemen ardından geldi.

Eski bakan, açıklamasında Ukrayna’nın “sistematik bir yönetim kriziyle” karşı karşıya olduğunu savundu.

“Eski sistem çoğu zaman kendi kurallarıyla yaşıyor. Kendisini koruyor ve değişimden korkuyor” diyen Fedorov, isim vermeden kamu kurumlarındaki yolsuzlukları da eleştirdi.

Fedorov, daha önce Savunma Bakanlığı bünyesindeki milyarlarca dolarlık satın alma süreçlerinde gerçekleştirmek istediği reformların görevden alınmasında etkili olmuş olabileceğini söylemişti.

ZELENSKİ'YE RAKİP OLABİLİR

Fedorov, konuşmasında olası bir seçimde aday olup olmayacağına ilişkin açıklama yapmadı.

Ancak son kamuoyu araştırmalarında eski bakanın Zelenski karşısında güçlü bir siyasi rakip olarak öne çıktığı belirtiliyor. Bir ankete göre Fedorov, olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Zelenski’yi geride bırakabilecek desteğe sahip.

2019’da 28 yaşındayken Ukrayna tarihinin en genç bakanı olan Fedorov, yaklaşık 6 yıl boyunca ülkenin dijital dönüşüm politikalarını yönetti. Savaş döneminde insansız hava araçları ve teknoloji odaklı savunma sistemlerinin geliştirilmesinde de öne çıktı.

Fedorov, konuşmasını “Halkımız uzun zamandır farklı bir ülkeye hazır. Şimdi devletimiz de halkına layık hale gelmeli” sözleriyle tamamladı.