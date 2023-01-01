Göstericiler sokaklara indi otomobil yaktı

01 Ocak 2023 Pazar, 12:01

Bolivya'nın en büyük ve en zengin eyaleti Santa Cruz'un valisi Luis Fernando Camacho'nun gözaltına alınmasının ardından ülkede protesto gösterileri düzenlendi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, sağ görüşlü muhalefet partisi Creemos'un liderinin Santa Cruz'daki destekçileri dün 24 saatlik sivil itaatsizlik kararı alırken, düzenlenen gösterilerde olaylar çıktı.

Gösteriler barışçıl şekilde başlasa da geceye doğru gerilim tırmandı. Protestocular binalara saldırıp araçları yaktı ve yolları kapattı. Güvenlik güçleri de kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu İfade Özgürlüğü Özel Raportörü Pedro Vaca, polisin basına saldırdığına dair bazı bilgiler aldığını söyledi. Vaca hem basın özgürlüğü hem de toplantı ve gösteri özgürlüğüne saygı gösterilmesini istedi.

The Guardian'a konuşan Santa Cruz sakini Gabriel, polisin Camacho'yu yakalamasının "spontane" geliştiğini söyledi:

Polis, Camacho'nun hemen yakalanıp eyaletten dışarı çıkarılması gerektiğini biliyordu. Bunu yapabilmelerinin tek yolu buydu.

Camacho 2019'daki olaylara karıştığı gerekçesiyle çarşamba günü "terörizm" suçlamasıyla gözaltına alındı. Ana muhalefet lideri önleyici gözaltı kapsamında 4 ay hapis cezasına çarptırıldı ve dün yüksek güvenlikli bir hapishaneye nakledildi. Savcı Omar Mejillones, Camacho'nun ifadeye çağrıldığı halde gelmediğini ve bu yüzden yakalandığını ve hapis cezası verildiğini söyledi.

43 yaşındaki siyasetçiyse masum olduğunu savundu ve başkent La Paz'a gönderilmesini adam kaçırma olarak nitelendirdi.

NE OLMUŞTU?

Ülkede 2019'daki seçimleri kazanan solcu Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin protestolarının, polisin isyanının ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve ertesi gün ülkesinden ayrılarak, önce Meksika'ya ardından da Arjantin'e gitmişti.

O dönem Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisi'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı olan muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş ve bu protestolarda 30'dan fazla kişi ölmüştü.

Güney Amerika ülkesinde genel seçimler 18 Ekim 2020'de düzenlenmiş, Morales'in adayı Luis Arce Catacora seçimi yüzde 55 oy olarak ilk turda kazanmıştı.

Morales, Catacora'nın genel seçimi kazanmasının ardından, ayrılışının birinci yılında ülkesine dönmüştü.

Morales'e yönelik "darbe" soruşturmasında "terörizm" ve "isyana teşvik"le suçlanan Anez, Mart 2021'de tutuklanmıştı. Anez haziranda 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.