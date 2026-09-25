Güler yüzüyle dikkatleri üzerine çekti: Çin'in First Lady'si Washington'da öne çıktı

Peng Liyuan, ABD First Lady'si Melania Trump ile tercüman kullanmadan İngilizce konuşurken, katıldığı bir gençlik etkinliğinde Çin şarkısına eşlik etti. Bu görüntüler, ticaret, teknoloji ve Tayvan gibi başlıkların gölgesindeki ABD-Çin ilişkilerinde farklı bir atmosfer yarattı.

Reuters'ın aktardığına göre Peng, perşembe günü Smithsonian Enstitüsü'ne bağlı Ulusal Asya Sanatı Müzesi'nde bir gençlik korosunu dinledi. Koro, Çin'in en bilinen halk şarkılarından 'Yasemin Çiçeği'ni (Mo Li Hua) seslendirdi.

Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng de etkinlikten görüntüler paylaşarak Peng'in Amerikalı gençleri Çin dili ve kültürünü öğrenmeye devam etmeye ve iki ülke arasında 'dostluk elçileri' olmaya teşvik ettiğini belirtti.

EVLİLİK ÖNCESİ YAŞAMI

Pekin merkezli Trivium China şirketinin jeopolitik analisti Joe Mazur'a göre Peng'in Washington'daki görünürlüğü, iki ülke arasındaki diplomasinin oldukça sert seyrettiği bir dönemde Çin'in 'daha yumuşak bir yüz' göstermesine yardımcı oldu ve anlaşmazlıkların ortasında olumlu anlar yarattı.

Aslında Peng Liyuan için bu rol tamamen yeni değil. Çin Devlet Başkanı'nın eşi olmadan çok önce ülkenin en tanınmış şarkıcılarından biriydi. Özellikle Çin ordusuyla bağlantılı bir soprano olarak ünlenen Peng, Şi Cinping'in ülke yönetiminin zirvesine yükselmesinden yıllar önce Çin kamuoyunun yakından tanıdığı bir isimdi.

Bu yönüyle Peng, Çin'de onlarca yıl süren bir geleneğin de dışına çıktı. Önceki dönemlerde üst düzey Çinli liderlerin eşleri kamuoyu önünde çok daha sınırlı biçimde görünüyordu.

ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

Peng Liyuan, Mart 2014'ten bu yana UNESCO'nun kız çocukları ve kadınların eğitimini desteklemeye yönelik özel elçisi olarak görev yapıyor. Bu kapsamda çeşitli ülkelerde okul ve eğitim kurumlarını ziyaret ederek kadın ve kız çocuklarının eğitimine yönelik uluslararası girişimlerde yer aldı.

Peng aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tüberküloz ve HIV/AIDS ile mücadele alanındaki iyi niyet elçisi. Mart 2026'da Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla bir konuşma da yaptı.

Shandong eyaletinde doğan Peng Liyuan, şarkıcılık kariyeri sayesinde ülke çapında tanındı. Şi Cinping'in siyasi kariyerinde yükselmesiyle birlikte çiftin özel yaşamı da Çin medyasının ilgi alanına girdi.

Peng, 2007'de devlet kontrolündeki bir dergiye verdiği röportajda, Şi eve döndüğünde ona bir yetkili veya lider olarak değil, 'kocası' olarak baktığını söylemişti. Reuters'a göre Peng, eşini tutumlu, çalışkan ve halka yakın biri olarak tanımlamıştı.

Şi Cinping ile Peng Liyuan 1987'de evlendi. Peng, Şi'nin ikinci eşi. Çiftin, Harvard Üniversitesi'nde eğitim gören bir kızları bulunuyor.

Peng'in uluslararası görünürlüğüne rağmen Çin içinde First Lady hakkında yürütülen tartışmalar oldukça sınırlı.

Habere göre, Çin'in sosyal medya platformlarından RedNote'ta Peng'in Washington ziyaretindeki şıklığı veya İngilizce konuşmasıyla ilgili aramalarda sonuç çıkmaması, ülkenin üst düzey yöneticilerinin özel yaşamlarının kamuoyu önünde tartışılması konusundaki hassasiyetin sürdüğüne işaret ediyor.

PEKİN'İN 'YUMUŞAK' YÜZÜ

Peng Liyuan böylece iki farklı rolü bir araya getiriyor. Çin siyasi sistemi içinde bağımsız bir siyasi aktör değil; ancak önceki Çin liderlerinin eşlerinin çoğuna kıyasla uluslararası alanda çok daha görünür bir profile sahip.

Washington ziyaretinde de Pekin, Peng'in geçmişten gelen şöhretiyle kültürel ve insani faaliyetlerini bir 'yumuşak güç' unsuru olarak kullanıyor.

Ticaret, teknoloji ve Tayvan gibi ağır anlaşmazlıkların masada olduğu bir ziyarette Peng Liyuan'ın programı farklı bir mesaj verdi: