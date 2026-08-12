Yılın en büyük gökyüzü olayı bugün! 12 Ağustos tam Güneş tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenecek mi?

Uzmanların hesaplamalarına göre; Güneş, Ay ve Dünya'nın kusursuz bir hizaya geleceği bu tutulmada Ay'ın gölgesi Dünya'nın üzerine düşecek ve gündüzü kısa süreliğine geceye çevirecek.

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Tam kapanma evresinin zirve noktası ise Türkiye saati ile 20.47'de yaşanacak. Gündüzün ortasında havanın karardığı o büyüleyici an, yaklaşık 2 dakika 18 saniye sürecek

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

12 Ağustos Tam Güneş Tutulması, zirve yaptığı saatlerde ülkemizde Güneş ufuk çizgisinin altına inmiş olacağı için Türkiye'den ne yazık ki izlenemeyecek. Türkiye, 1999 ve 2006 yıllarındaki gibi "tam kapanma" hattında yer almıyor.

GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ ÜLKELERDEN GÖRÜLECEK?

Tutulma rotası, Rusya'nın kuzeyinden başlayarak Grönland, İzlanda, İspanya ve Portekiz'in kuzeyine kadar uzanan bir hat üzerinde tam tutulma olarak izlenebilecek. Avrupa'nın geniş bir kesimi ile ABD'nin kuzeyi ve Kanada ise parçalı tutulmaya sahne olacak.

BUGÜN GÖKYÜZÜNDE "ÜÇLÜ ŞÖLEN" VAR!

12 Ağustos 2026'yı astronomi açısından "tarihi" kılan tek şey Güneş tutulması değil. Bugün gökyüzünde nadir görülen bir üçlü şölen yaşanıyor. Tam Güneş Tutulması ile aynı gün: En görkemli meteor yağmurlarından biri olan Perseid Meteor Yağmuru zirve yapıyor. Gökyüzünde 6 gezegenin eşsiz geçidi (hizalanması) gerçekleşiyor. Ülkemizden bu doğa olayını çıplak gözle izleyemesek de, NASA ve çeşitli uzay ajanslarının canlı yayınları sayesinde bu görsel şöleni ekran başından saniye saniye takip edebilirsiniz.