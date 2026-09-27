Güney Afrika’da bara silahlı saldırı: 17 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Güney Afrika polisi, Johannesburg yakınlarındaki West Rand bölgesinde bulunan Wedela kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda 17 kişinin öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Polisin verdiği bilgiye göre saldırı, cumartesi akşamı yerel saatle bir barın önünde başladı.

Kimliği henüz belirlenemeyen 8 saldırganın, barın dışında içki içen kişilere ateş açtığı belirtildi.

Saldırganların daha sonra işletmenin içine girerek burada bulunanlara da ateş etmeyi sürdürdüğü bildirildi.

Polis, saldırganların tabanca ve AK-47 tipi uzun namlulu silahlar kullandığını açıkladı.

15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda 17 kişi yaşamını yitirirken, kurşun yarası alan 15 kişi tedavi edilmek üzere çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Güney Afrika polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırı sırasında bazı müşterilerin hem barın içinde hem de dışında bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, saldırganların bazı kişilerin üzerlerini aradığı, cep telefonlarını aldığı ve ardından iki araçla olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Polis, saldırıyla bağlantılı henüz herhangi bir kişinin gözaltına alınmadığını açıkladı.

Kaçan 8 şüphelinin yakalanması amacıyla bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Saldırının nedeni ve şüphelilerin kimliklerine ilişkin soruşturma sürüyor.

GÜNEY AFRİKA’DA TOPLU SALDIRILAR ARTIYOR

Güney Afrika’da son dönemde benzer silahlı saldırılar yaşanıyor.

Geçen hafta Durban kentinin güneyinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında hamile olduğu düşünülen bir kadının da bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

Haziran ayında ise Johannesburg’un bir banliyösündeki yerleşim alanına düzenlenen saldırıda 12 kişi öldürülmüştü.

Polisin son verilerine göre Güney Afrika’da ocak ile mart ayları arasında günde ortalama 58 kişi cinayet sonucu yaşamını yitirdi.