Güney Afrika’da iki ayda dokuzuncu kadın cesedi bulundu

Güney Afrika’da peş peşe bulunan kadın cesetleri ülkede endişeyi artırıyor.

Polis, Johannesburg’un doğusundaki Ekurhuleni Belediyesi sınırlarında bir kadın cesedinin daha bulunduğunu açıkladı. Böylece bölgede temmuz ayından bu yana bulunan kadın cesetlerinin sayısı dokuza yükseldi.

Gauteng Polis Komiser Vekili Fred Kekana, yaklaşık 30 yaşında olduğu değerlendirilen kadının cesedinin Dawn Park bölgesinde bir inşaat alanı yakınında bulunduğunu bildirdi.

İlk incelemelere göre kadının vücudunda bıçak yarası bulunduğu ve boğazının kesilmiş olabileceği belirtildi. Kesin ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından belirleneceği açıklandı.

Polis, kadının başka bir yerde öldürülüp cesedinin bulunduğu bölgeye bırakılmış olabileceğini değerlendiriyor.

Son iki ayda kadın cesetleri Kempton Park, Pomona, Clayville, Olifantsfontein, Rhodesfield, KwaThema ve Dawn Park gibi farklı bölgelerde bulundu.

Polisin açıklamalarına göre kurbanların bir bölümünün çıplak ya da kısmen çıplak halde bulunması ve bazı cesetlerde benzer yaralanmaların görülmesi, vakaların bağlantılı olabileceğine ilişkin şüpheleri artırdı.

Ancak yetkililer şu aşamada cinayetlerin tek bir kişi, bir grup ya da birbirinden bağımsız failler tarafından işlenip işlenmediğini belirleyebilmiş değil.

“SERİ KATİL” İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Olayların ardından kamuoyunda bir seri katilin faaliyette olabileceği yönünde iddialar gündeme geldi.

Polis ise bu ihtimali ne doğruladı ne de tamamen dışladı. Vakalar arasındaki olası bağlantıları belirlemek için farklı uzmanlık alanlarından ekiplerin dahil olduğu kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.

Gauteng Başbakanı Panyaza Lesufi, soruşturmacıların bazı vakalarda ilerleme kaydettiğini ve birkaç önemli ipucunun takip edildiğini söyledi ancak soruşturmanın ayrıntılarını paylaşmadı.

Polis, cinayetlerin aydınlatılmasına ve şüphelilerin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi sağlayan kişiler için 400 bin Güney Afrika randı ödül konulduğunu açıkladı.

Yetkililer, kamuoyundan şüpheli durumları bildirmelerini ve soruşturmayı olumsuz etkileyebilecek doğrulanmamış bilgileri sosyal medyada paylaşmamalarını istedi.

Polis ayrıca cesetlere ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ailelerin acısını artırdığını, toplumda korkuya yol açtığını ve benzer suçları teşvik edebileceğini belirtti.

KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET YENİDEN GÜNDEMDE

Kadınların peş peşe ölü bulunması, Güney Afrika’daki kadın cinayetleri ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet sorununu yeniden ülke gündemine taşıdı.

Güney Afrika, dünyada cinayet oranlarının yüksek olduğu ülkeler arasında yer alırken, kadınlara yönelik şiddet de uzun süredir ülkenin en ciddi toplumsal sorunlarından biri olarak görülüyor.

Kayıp kişilerin ailelerine destek veren Missing In Southern Africa kuruluşu da kaybolduğundan şüphelenilen kişilerin vakit kaybetmeden polise bildirilmesi çağrısında bulundu.

Kuruluş, kayıp başvurusu yapmak için belirli bir süre beklenmesi gerekmediğini hatırlatarak ailelerden şüpheli durumlarda derhal yetkililere başvurmalarını istedi.