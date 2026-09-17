Güney Afrikalı spor spikeri kaçırıldıktan sonra ölü bulundu

Güney Afrika’da uzun yıllar spor yayıncılığı yapan eski SABC sunucusu Owen Ndlovu, Johannesburg yakınlarında kaçırılmasının ardından ölü bulundu.

Polisin açıklamasına göre olay, salı akşamı Johannesburg’un doğusundaki Katlehong bölgesinde meydana geldi. Ndlovu, kilisedeki bir etkinliğin ardından eşini almaya gittiği sırada silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Gauteng polisi sözcüsü Albay Dimakatso Nevhuhulwi, Ndlovu’nun eşinin araca yaklaştığı sırada üç kişinin çifti hedef aldığını açıkladı.

Şüphelilerden en az birinin silahlı olduğu belirtilirken, saldırganların Ndlovu’nun eşini kenara ittiği, Ndlovu’yu ise aracın arka koltuğuna zorla bindirdiği bildirildi.

Saldırganlar daha sonra Ndlovu ile birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Ndlovu’nun Ford Raptor marka aracı, kaçırılmanın ardından Johannesburg’un güneyindeki Walkerville bölgesinde terk edilmiş halde bulundu.

Polis ve yakınlarının başlattığı arama çalışmaları sürerken, ertesi sabah Thokoza bölgesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Cesedin Owen Ndlovu’ya ait olduğu daha sonra ailesi tarafından doğrulandı.

CESEDİNDE SİLAH YARALARI BULUNDU

Ndlovu’nun cesedini bulan kişilerin, vücudunda ateşli silah yaraları gördüğü belirtildi. Ndlovu’ya ait olduğu düşünülen bir çanta da cesedin birkaç metre uzağında bulundu.

Polis olayla ilgili cinayet soruşturması başlatırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği açıklandı.

Olayla bağlantılı olduğu düşünülen üç şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Aile sözcüsü Eugene Mthethwa, Ndlovu’nun ölümüne ilişkin ayrıntıların netleşmesi için yetkililerden gelecek bilgilerin beklendiğini söyledi.

Aile, yaşanan kaybı “yıkıcı” olarak nitelendirirken, Ndlovu’nun bulunması için yürütülen çalışmalara destek veren polis ekiplerine, bölge sakinlerine ve kamuoyuna teşekkür etti.

54 yaşındaki Owen Ndlovu, uzun yıllar Güney Afrika’nın kamu yayıncısı SABC’de spor sunucusu ve yapımcı olarak görev yaptı.

Ülkenin Premier Futbol Ligi karşılaşmalarının radyo yayınlarında da görev alan Ndlovu, daha sonraki yıllarda müzisyenlerin telif hakları ve ödemeleri konusunda çalışmalar yürüttü.

Ndlovu aynı zamanda Artists United ve SABC Summer Song of the Year girişimleriyle de bağlantılıydı.

Meslektaşları, Ndlovu’nun ölümünün ardından yayımladıkları mesajlarda deneyimli yayıncıyı enerjisi ve spor yayıncılığına kattığı farklı üslupla andı.

GÜNEY AFRİKA’DA ŞİDDET SUÇLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Ndlovu’nun kaçırılarak öldürülmesi, Güney Afrika’daki silahlı gasp ve araç kaçırma vakalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ülkenin nisan-haziran 2026 dönemine ilişkin resmi polis verilerinde üç ay içinde 5 binden fazla cinayet ve yaklaşık 4 bin araç gaspı kaydedildi.

Yetkililer, bazı ağır suçların planlı hareket eden ve ağır silahlar kullanan organize suç grupları tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekerken, Ndlovu cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.