Güney Kore 2044'te dünyanın en yaşlı ülkesi olacak

05 Eylül 2022 Pazartesi, 15:02

Güney Kore İstatistik Kurumu'nun verdiği bilgiye göre, 65 yaş ve üstü Güney Korelilerin oranının 2044'te ülkenin toplam nüfusunun yüzde 36,7'sini oluşturacağı tahmin ediliyor.

Yonhap Haber Ajansı'na göre, ülkedeki yaşlı nüfus oranı 2044'te Japonya'da yüzde 36,5 olacağı tahmin edilen yaşlı nüfus oranını geçecek ve Güney Kore dünyanın en yaşlı ülkesi olacak. Veriler, 2022 BM nüfus beklentileri raporuna ve Güney Kore İstatistik Kurumu'nun ülke nüfusuna ilişkin görünümüne dayanıyor.

Güney Kore'nin yaşlı vatandaşlarının oranının 2022'deki yüzde 17,5'ten 2040'ta yüzde 34,4'e ve 2070'de yüzde 46,4'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Japonya'da ise yaşlı nüfusun 2022'deki yüzde 29,9'dan 2040'ta yüzde 35,2'ye ve 2070'de yüzde 38,7'ye çıkması bekleniyor.

Güney Kore'nin çalışma çağındaki nüfusunun, diğer bir deyişle 15 ila 64 yaş arasındaki insanların oranının 2022'deki yüzde 71,0'dan 2040'ta yüzde 56,8'e ve 2070'te yüzde 46,1'e düşeceği tahmin ediliyor. 2012'de ise bu oran yüzde 73,4 ile zirveye ulaşmıştı.

ABD'deki çalışma çağındaki nüfusun ise 2022'deki yüzde 64,9'dan 2040'ta yüzde 61,5'e ve 2070'te yüzde 57,9'a düşeceği tahmin ediliyor.