Güney Kore duyurdu: 'Büyük Jeongjo' adlı Aegis destroyeri denize indirildi
Güney Kore, Aegis sistemiyle donatılmış bir destroyeri denize indirdi.
Güney Kore, yerli kaynaklarla tasarlanıp geliştirilen 8.200 tonluk Aegis sistemiyle donatılmış bir destroyeri denize indirdi.
Devlet başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, denize indirme töreni, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un katılımıyla başkent Seul'un yaklaşık 310 kilometre güneydoğusundaki Ulsan kentinde yer alan Hyundai Ağır Sanayi'nin tersanesinde gerçekleştirildi.
Törende konuşan Yoon, 'Büyük Jeongjo' adlı Aegis destroyerinin, Güney Kore Donanması'nın muharebe yeteneklerini daha da artıracağını söyledi.
Fotoğraf: Defence Blog
Destroyer, Güney Kore Donanması'nın Aegis sistemiyle donatılmış dördüncü destroyeri konumunda.
170 metre uzunluğa ve 21 metre genişliğe sahip destroyer, gelişmiş radardan kaçma fonksiyonlarının yanı sıra balistik füze tespit, izleme ve önleme yeteneğine sahip güncel Aegis savaş sistemiyle donatıldı.
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