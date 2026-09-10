Güney Kore istihbaratı açıkladı: Kim Jong-un’un gizli oğlu mu var?

NIS yaptığı açıklamada, Kim'in 2013 doğumlu kızı Kim Ju-ae'nin, babasından sonra Kuzey Kore liderliğini devralmaya en yakın isim olduğu yönündeki önceki değerlendirmesini yineledi.

Açıklamada, Kim Jong-un'un bir oğlu olup olmadığını belirlemeye çalıştığını kaydeden kuruluş, Kim'in kızının bir ağabeyi olup olmadığının doğrulanmaya çalışıldığını ancak "mevcut koşullar altında böyle bir kişi olsa bile onun babasının halefi olamayacağını" savundu.

NIS, açıklamasında Kim Jong-un'un "cinsiyeti henüz doğrulanmamış daha küçük bir çocuğunun daha bulunduğunu" ileri sürdü.

Güney Kore ulusal basınında, 42 yaşındaki Kim Jong-un'un, mutlak otoritesini zayıflatabilecek bir hamle olan halefini belirlemek için henüz çok genç olduğu görüşü de aktarılıyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae, 2022'de devlet medyasında ilk kez görünmesinden bu yana askeri geçit törenleri ve füze denemeleri dahil birçok etkinlikte babasına eşlik etmesiyle dikkati çekiyor.

NIS, Ocak 2024'teki değerlendirmesinde, 2013 doğumlu olduğu düşünülen Ju-ae'yi Kuzey Kore'nin "en muhtemel halefi" şeklinde nitelendirmişti.

Kim Jong-un'un da sembolik öneme sahip aile anıtını 1 Ocak'ta kızıyla ziyaret etmesi, onu "varisi olarak gördüğüne" yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.