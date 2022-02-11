Güney Kore'de bir fabrikada meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi

Güney Kore'de bir fabrikada meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi.

AA
11 Şubat 2022 Cuma, 09:18
Güney Kore'de bir fabrikada meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi
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Güney Kore’de bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu 4 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yonhap haber ajansının haberine göre, başkent Seul’un 320 kilometre güneyindeki Yeosu kentinde bulunan bir petrokimya fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlamada 4 işçi yaşamını yitirirken, 4 işçi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri patlamanın nedenini araştırıyor.


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