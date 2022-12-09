Güney Kore'de yeni karar: Uluslararası yönteme geçilerek 1-2 yaş küçülecekler
Güney Kore, geleneksel yöntemlerin yerine Haziran 2023'ten itibaren uluslararası hesaplama yöntemine geçiş yapacak. Yeni sistemle beraber Güney Korelilerin 1-2 yaş küçülmesi bekleniyor.
Yonhap ajansının haberine göre, ülkede kullanılan farklı yaş sistemleri yerine doğum gününe dayalı uluslararası yaş hesaplama yöntemine geçilmesi Güney Kore Ulusal Meclisi'nde kabul edildi.
Güney Kore'de Haziran 2023'te yürürlüğe girecek uluslararası yaş hesaplama yöntemi, tüm yargı ve idari birimlerde kullanılacak.
Söz konusu yeni sistemde, Güney Korelilerin yaşlarının bir veya iki yaş küçülmesi bekleniyor.
İktidardaki Halkın Gücü Partisi Milletvekili Yoo Sang-bum, farklı yaş hesaplama yöntemleri nedeniyle yasal ve sosyal sorunların yanı sıra karışıklıkların da devam ettiğini belirtti. Yoo, yaş sayma yöntemlerinin gözden geçirilmesiyle gereksiz sosyal ve ekonomik maliyetlerin azaltılmasının amaçlandığını söyledi.
DOĞDUKLARINDA 1 YAŞINDA SAYILIYORLAR
Güney Kore'de halihazırda 3 yaş hesaplama sistemi kullanılıyor. Buna göre, en çok kullanılan "Kore yaş sisteminde" bebekler doğduğunda 1 yaşında sayılıyor ve her yıl 1 Ocak'ta yeni yaşlarına giriyorlar.
Bir başka "yaş hesaplama" yönteminde de kişinin doğduğundaki yaşı sıfır sayılıyor ve her yıl 1 Ocak'ta bir yaş daha alıyor. Bu yöntem, genel olarak kişilerin alkol ve sigara içmek için yasal yaşının hesaplanmasında kullanılıyor.
Ancak Güney Kore, küresel olarak kabul göre kişilerin her yıl doğdukları günlerde yaş almasına dair yöntemi de kullanıyor.
Yaş hesaplamasında farklı yöntemlerin kullanılması, tıbbi ve idari hizmet sağlama gibi konularda karışıklığa ve gereksiz sosyal maliyetlere neden oluyor.
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