Gürcistan: 'ikinci cephe' açmayı planlamıyoruz

11 Nisan 2022 Pazartesi, 17:07

Rus haber ajansı Tass'a göre Irakli Garibaşvili yaptığı kabine toplantısında, Gürcistan'ın Ukrayna'nın aradığı "ikinci cephe"yi açmayacaklarını söyledi.

Garibaşvili, "Ukrayna sefalet, trajedi ve savaş süreci yaşıyor. Barışı, istikrarı korumalı ve kalkınmaya yardımcı olmalıyız" dedi. "Gürcistan'da ikinci bir cephe olmayacak. Buna izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızı ve devletimizi korumaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Gürcistan hükümeti, muhalefeti, Rusya ile savaş başlatmak ve "ikinci cephe" açılmasını istemekle suçlamıştı.