Gürcistan: 'ikinci cephe' açmayı planlamıyoruz
Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, Gürcistan vatandaşlarını ve Gürcistan devletini korumaya devam edeceğiz vurgusu yaptı.
Rus haber ajansı Tass'a göre Irakli Garibaşvili yaptığı kabine toplantısında, Gürcistan'ın Ukrayna'nın aradığı "ikinci cephe"yi açmayacaklarını söyledi.
Garibaşvili, "Ukrayna sefalet, trajedi ve savaş süreci yaşıyor. Barışı, istikrarı korumalı ve kalkınmaya yardımcı olmalıyız" dedi. "Gürcistan'da ikinci bir cephe olmayacak. Buna izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızı ve devletimizi korumaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Gürcistan hükümeti, muhalefeti, Rusya ile savaş başlatmak ve "ikinci cephe" açılmasını istemekle suçlamıştı.
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