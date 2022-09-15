Gürcistan'da 1.8 milyon yıllık insan dişi bulundu
Gürcistan'ın Dmanisi bölgesinde Afrika’dan göç eden erken bir insan türüne ait 1.8 milyon yıllık diş bulundu.
Gürcistan'da insanlık tarihine ışık tutacak bir çalışmaya imza atıldı. Başkent Tiflis’e yaklaşık 85 kilometre uzaklıktaki Dmanisi bölgesine bağlı Orozmani’de yürütülen çalışmada Afrika’dan göç eden erken bir insan türüne ait 1.8 milyon yıllık diş bulundu.
Büyük merak uyandıran dişin Afrika dışında bulunan türünün en eski örneği olarak kabul edildiği belirtildi. Keşfin ayrıca bilim insanlarının erken insan dönemi ve göç davranışları hakkında yeni bilgiler verdiği ifade edildi.
Dişin ayrıca günümüz insanlarına (homo saphiens) benzer oranlara sahip olan, soyu tükenmiş 'homo erectus' türünden bir yetişkine ait olduğu vurgulandı.
Dişi bulan İngiliz arkeoloji öğrencisi Jack Peart, “Etkileri sadece bu alan için değil, Gürcistan ve 1.8 milyon yıl önce Afrika'yı terk eden insanların hikayesi için de çok büyük” dedi.
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