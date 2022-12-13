Gürcistan'dan iPhone alacaksanız bu yazıyı okumadan sakın gitmeyin

13 Aralık 2022 Salı, 10:36

Son haftalarda Türkiye’de binlerce kişi fiyat avantajı nedeniyle iPhone satın almak için Gürcistan’a gidiyor. Ancak talep yoğunluğu nedeniyle şartlar değişti. Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası muhabiri Arda Acaröz, bizzat Gürcistan’a giderek bu süreci deneyimledi ve canlı yayında anlattı. İşte Acaröz’ün anlatımıyla Gürcistan’dan telefon almaya giderken akılda bulunması gerekenler:

"BİNLERCE VATANDAŞ İLE KARŞILAŞIYORSUNUZ"

"Gürcistan’a gitmenin en kolay yolu Artvin’e uçakla gidip oradan Batum’a karayolu ile geçmek. İstanbul Havalimanı-Rize-Artvin Havalimanı uçak bileti en düşük 1000 TL dolayında. Havalimanı’ndan Hopa’ya, oradan da minibüsle Sarp sınır kapısına ulaşmanın bedeli 85 TL. Sınır kapısına geldiğinizde sizin gibi telefon almak isteyen binlerce vatandaş ile karşılaşıyorsunuz. Öncelikle yurtdışı çıkış harcınızı yatırıyorsunuz. Ardından giriş için doldurmanız gereken formu almak için iki saate yakın sıra bekleyeceksiniz. Bilgilerinizin olduğu bu kağıdı ülkeye dönene kadar iyi saklamanız gerekiyor. Sonrasında Gürcistan pasaport kontrol tarafına geçiyorsunuz ve sıranın size gelmesi burada da iki saati buluyor. Gürcistan’a geçtikten sonra Batum’a gitmek için hem taksiler var hem de minibüsler. Taksiler 28 Lari’ye (200 TL), minibüsler ise 2 Lari’ye (14 TL) götürüyor.

Yurtdışından getirttiğiniz telefonun pasaport kayıt ücreti yılsonuna kadar 2 bin 732 TL, yılbaşından itibaren ise %123 zamlanarak 6 bin 91 TL olacak. Yurtdışından bir tanıdığınız telefon getirdiğinde kullanabilmeniz için öncelikle bir başka ülkeye giriş-çıkış yapmanız gerekiyor. Gürcistan’a pasaportun yanı sıra kimlikle de gidilebildiği için vatandaşlar bu yolu daha çok tercih ediyorlar.

FİYAT HÂLÂ UYGUN MU?

Türkiye’de iPhone 14 Pro Max 256 GB bir cihaza sahip olmak isterseniz APPLE’ın resmi sitesindeki fiyatı 46 bin 600 TL. Gürcistan’da ise 37 bin 800 TL. Geçen hafta fiyat 33 bin TL’ydi. Bu fiyat üzerinden yüzde 11’ini vergi indirimi ile geri alabiliyorsunuz. Bu indirim de 4 bin 158 TL size kazanç sağlıyor. Cihazı aldığınız yerde satıcının tax free için formu doldurduğundan emin olun yoksa Sarp sınır kapısında size geri ödeme yapmayacaklardır. Tekrar minibüsle Sarp sınır kapısına geldiğinizde uzunca bir kuyrukla karşılaşıyorsunuz ki bu hem memlekete dönüş hem de vergi iadesi sırası.

Eğer vergi indirimini almayı planlıyorsanız dönüş uçağınızın saatini ona göre ayarlamanız gerekiyor çünkü sıranın size gelmesi yaklaşık olarak 4 saat sürüyor. Unutmayın Türkiye ile Gürcistan arasında saat farkı var. Gürcistan, Türkiye’den bir saat ileride. Türkiye’den Gürcistan’a gitmek isterseniz işlemler sırasında çok vakit kaybı olacağı için uçak biletinizi erken saatlerde almanız mantıklı olacaktır. Erken saatlerdeki uçak biletlerinin fiyatı da daha makul."